"ادبیات داستانی" اهمیت داستان را در زندگی انسان بررسی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری انتشارات سوره مهر، در این شماره از ادبیات داستانی با عنوان "پیشینه، نقش و اهمیت داستان در زندگی انسان از گذشته تا امروز" می خوانیم: داستان "مرد بی زن" دوریس لسینگ / ترجمه ضیاء الدین ترابی، "آخرین سنگر" مهدیه ارطایفه، "طعم شیرین عدالت" جلال توکلی، "در جستجوی شهری بدون دیوانه" مظفر ایزگو / ترجمه جعفر سلیمانی کیا، "ماه و بلوط" محسن مومنی، "چوپان بی رمه" منصور ایمانی، "یک حس مسخره" آسیه سادات لواسانی و "ایستگاه باغ سرهنگ" علی الله سلیمی.

گفتگوهای این شماره مجله ادبیات داستانی شامل "مخاطب ما قشر خاموش جامعه است" (محمد حمزه زاده)، "هیچ مجله تخصصی ادبی به اندازه ادبیات داستانی به جوانان بها نمی دهد (زهره گلدار) و "قطار 57 ایستگاه بعدی هم دارد" (رضا رئیسی) است.

در بخش مقالات این شماره یادداشتهایی چون "نقش زنان در ادبیات داستانی دفاع مقدس"، "پیشینه، نقش و اهمیت داستان در زندگی انسان" و "گسست نسلها در آثار داستانی جمال میرصادقی" به چشم می خورد.

"بازخوانی یک پرونده" این شماره از ادبیات داستانی به دوریس لسینگ برنده جایزه ادبی نوبل 2007 و آنتوان چخوف اختصاص دارد.

در دیگر بخشهای ادبیات داستانی، راضیه تجار آثار رسیده به دفتر نشریه را نقد کرده است. احمد زارعی اخبار ادبی رسیده به نشریه را تحت عنوان "در وادی ادبیات" گرد آورده و در فصلی کوتاه با عنوان "در چنین ماهی" با نویسندگان مشهوری از سراسر دنیا که در ماه های آبان و آذر متولد شده و یا چشم از جهان فرو بسته اند آشنا می شویم.

ماهنامه ادبیات داستانی به مدیریت دکتر حسن بنیانیان است و سردبیری محمدرضا سرشار در 160 صفحه و با قیمت 900 تومان منتشر شده است.