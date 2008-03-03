خروج سیمان از سبد حمایتی در تعلیق / کمبود 8.5 میلیون تنی سیمان

محمدصادق مفتح در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت سیمان تا پایان سال گفت: با روند فعلی مصرف سیمان در کشور، کمبود 7 میلیون تنی سیمان تا پایان سال به رقمی حدود 5/8 میلیون تن خواهد رسید که قطعا آمارهای پایان سال و اوایل سال آتی این رقم را نشان خواهد داد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: مسئولان وزارت صنایع به دلیل این کمبود اهتمام جدی در جهت راه اندازی پروژه ها به کار بسته اند و برخی پروژه های جدید و طرحهای توسعه ای کارخانجات سیمان نیز طی چند ماه اخیر به بهره برداری رسیده است.

به گفته وی، با شیب بسیار تندی که در مصرف سیمان کشور در حال پا گرفتن است، برنامه ریزی وزارت صنایع باید برای دستیابی به تولید 55 هزار تنی در 6 ماهه ابتدای سال آتی حتما تحقق یابد. اگر کشور به این نقطه دست یابد قطعا به نقطه آرامش بخشی رسیده و به نوعی تعادل در عرضه و تقاضا را تجربه خواهد کرد.

مفتح تصریح کرد: فاصله میان عرضه و تقاضا هم اکنون موجود است، از سوی دیگر اگر سرانه هزار کیلو گرم برای نقطه اشباع سیمان تعریف می شود، یعنی کشور ظرف یکی- دوسال آتی باید به ظرفیت 72 میلیون تن در سال برسد تا بتوان اعلام کرد که مشکلی از نظر تامین و توزیع سیمان در کشور وجود ندارد و سیمان می تواند برای عرضه و فروش به بورس برود.

وی افزود: اگر رقم هزارکیلو گرمی سرانه درست باشد، نهایتا در سالهای آتی به رقم 72 میلیون تن مصرف دست خواهیم یافت. البته 55 میلیوتن تن در سال آتی نیز نقطه مطلوبی است ولی این رقم حداقل برای یکی دو سال آتی خوب است، ولی نقطه اطمینان بخش 72 میلیوتن تن است که وزارت صنایع برنامه ریزی برای این کار را در دستور کار دارد.

