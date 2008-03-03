استاندار کردستان بر نظارت بیشتر قیمت کالا در ایام تعطیلات تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار، صبح امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار استان کردستان اظهار داشت: با توجه به نیاز بیشتر مردم به خرید در این ایام، متاسفانه بعضی اوقات شاهد افزایش قیمت بعضی از کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها هستیم که باید با نظارت بیشتر از این کار ممانعت شود.

استاندار کردستان افزود: با توجه به نیاز بیشتر مردم استان به میوه و گوشت در این ایام تمهیدات خوبی اندیشیده شده و زمینه های تزریق پرتقال و سیب به نرخ تعاونی و همچنین گوشت سفید و قرمز فراهم شده است و تاکنون نیز بیش از 170 تن پرتقال، سیب قرمز و زرد به بازار عرضه شده است.

نجار خاطرنشان کرد: استان کردستان با توجه به جاذبه های طبیعی و گردشگری هر ساله پذیرای خیل عظیمی از مسافران نوروزی است و برای مهمان نوازی هر بهتر از این عزیزان نیازمند همکاری و تعامل تمامی دستگاه های اجرایی استان است.

وی توجه و نظارت بیشتر بر امر حمل و نقل درون شهری و برون شهری را نیز یادآور شد و تصریح کرد: سازمان حمل و نقل و پایانه های استان با همکاری شهرداری ها باید وسایط نقلیه مورد نیاز را برای جابجایی مسافرین در این ایام فراهم نمایند.

همچنین در این جلسه استاندار کردستان به همراه جمعی از مدیران استان از نزدیک از چندیدن جایگاه عرضه مستقیم میوه با نرخ تعاونی بازدید کرد.