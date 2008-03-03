وزارت رفاه نمی تواند راسا مراکز درمانی ایجاد کند

دکتر مسعود مسلمی فرد، در خصوص انتقاد و گلایه وزارت رفاه از اخباری که فعالیت این مراکز را غیر قانونی جلوه می دهد، به خبرنگار مهر گفت: خودمحوری در وزارت رفاه باعث بروز چنین مسائل و مشکلاتی شده است.

وی با تاکید بر ساماندهی نظام سلامت، افزود: هیچ مجوزی برای فعالیت این مراکز در هیچ کجای قانون تعریف نشده است.

مسلمی فرد، در پاسخ به یکی از بندهای جوابیه وزارت رفاه ( ارائه خدمات در اینگونه مطب ها توسط پزشکان دارای پروانه مطب از سازمان نظام پزشکی کاملا قانونی است و احتیاج به اخذ مجوز ندارد...)، گفت: تاکید بر این بند، نشان از بی تجربگی مسئولان وزارت رفاه از مسائل قانونی دارد.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور، ادامه داد: وقتی در قانون مجوزی برای ایجاد مراکزی تحت این عنوان نداریم، پس نمی توان برای صدور مجوز آن نیز اقدامی صورت داد.

وی تصریح کرد: در واقع، مسئولان وزارت رفاه خودشان برای خودشان مرکز تعریف کرده اند.

مسلمی فرد افزود: واقعیت امر این است که وزارت بهداشت می بایست برای فعالیت چنین مراکزی مجوز صادر کند و سازمان نظام پزشکی کشور که بر فعالیت مطب های خصوصی نظارت دارد، هیچکدام از چنین اقدامی مطلع نیستند.

نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی کشور، اظهارداشت: اگر قرار باشد هر مجموعه ای برای خودش، مرکزی را تعریف و ایجاد کند، قطعا دچار نابسامانی در حوزه سلامت خواهیم شد.