هفتمین مرکز آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق کشور در ارومیه راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این مرکز به منظور آموزش کارکنان حوزه های آب و برق استان و تربیت نیروی انسانی ماهر راه اندازی شد.

معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی در مراسم راه اندازی این مرکز آموزشی اظهار داشت: تربیت نیروی انسانی ماهر و آشنا با فنون و دانش روز در حوزه های مختلف آب و برق نیاز اساسی در دستیابی به پیشرفتهای فنی و ارتقاء کیفی خدمات ارائه شده است و در این راستا نیز دولت سرمایه گذاری های قابل توجهی را انجام می دهد.

محمدعلی داریانی افزود: شناسایی، تدوین و آموزش دوره های مورد نیاز صنعت آب و برق از وظایف اصلی مجتمع های آموزشی است و در این زمینه علاوه بر این مرکز، پنج مجتمع آموزشی در استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، خراسان و کرمانشاه فعال است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این مراسم اظهار داشت: برای بهبود کیفیت طرحهای اجرایی و خدمات ارائه شده در استان، نظام فنی و اجرایی این استان نیازمند آموزشهای جامع علمی و فنی است و این مرکز آموزشی در این راستا نقش موثری خواهد داشت.

وی عنوان کرد: در سه سال اخیر با راه اندازی مراکز متعدد علمی و آموزش عالی در آذربایجان غربی، جمعیت دانشجویی از یک هزار و 800 نفر به دو هزار و 500 نفر افزایش یافته و اقدام موثری در ارتقاء سطح علمی و تربیت نیروی متخصصین کارآمد فراهم شده است.

این مسئول همچنین با اشاره به تشکیل شورای هماهنگی حوزه های آب و برق استان بیان داشت: تعامل سازنده دستگاه های اجرایی در استان رمز اصلی موفقیتهای امروز است و در سه سال گذشته با مدیریت عالی در استان هماهنگی و همفکری خوبی در بین دستگاه های اجرایی و خدمات رسان صورت گرفته و این شورا نیز در بخشهای درون سازمانی بسیاری از دغدغه های فنی و اجرایی را رفع می کند.