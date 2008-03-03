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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۳۲

تداوم حملات وحشیانه صهیونیستها به غزه/شهادت 5 فلسطینی دیگر

تداوم حملات وحشیانه صهیونیستها به غزه/شهادت 5 فلسطینی دیگر

منابع بیمارستانی فلسطینی از حمله هوایی صبح امروز رژیم صهیونیستی به نوار غزه و شهادت پنج فلسطینی دیگر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نظامیان رژیم صهیونیستی در این حمله اردوگاه النصیرات در مرکز نوارغزه، مقر نمایندگان جنبش حماس در جنوب نوارغزه را هدف حملات خود قرار دادند.

علاوه براین در یورش نظامیان صهیونیست به جبالیا واقع در شمال نوارغزه و پرتاب موشک زمین به زمین سه فلسطینی زخمی شدند.

با شهادت این پنج فلسطینی، شمار شهدای ناشی از حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی از روز شنبه تا کنون به 78 نفر رسیده است.

به گزارش مهر، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده است: از آغاز تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوارغزه از روز چهارشنبه هشتم اسفند تا کنون، 116 فلسطینی شهید و 350 نفر نیز زخمی شدند.

22 نفر از این شهدا را کودکان و 12 نفر را نیز زنان و دختران تشکیل می دهند.

کد مطلب 648778

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