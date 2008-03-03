به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دی ان ای ایندیا، دانشجویان چینی طی این رویداد یک روزه با فرهنگ سیکها و سبک زندگی آنها آشنا شدند که این امر فضایی را برای یادگیری تنوع فرهنگی فراهم کرد.

دانشجویان دانشگاه هنگ کنگ به عنوان بخشی از برنامه ارتباط با جوامع قومی مختلف در هنگ کنگ که از سوی دپارتمان امور اجتماعی این دانشگاه تدوین شده به معبد سیک ها رفته و درباره آئین آنها مطالبی آموختند.

دکرت جیمز جوزف کیژانگیت از دپارتمان امور اجتماعی دانشگاه گفت: این دیدار به عنوان بخشی از برنامه تحصیلی دانشجویان با هدف درک اقلیتهای قومی هنگ کنگ و تجلیل از سهم آنها در این جامعه در شکل دهی به تنوع فرهنگی صورت گرفته است.

براساس آمار سال 2006 اقلیتهای قومی غیر چینی حدود 5 درصد از جمعیت کنگ کنگ را تشکیل داده که این میزان 7 میلیون نفر را شامل می شود.

آئین سیک توسط گورو نانک (1469-1539) پایه گذاری شد که پس از آن 9 گوروی دیگر ترویج آموزه های وی را به عنوان رهبران مذهبی این آئین پیگیری کردند. بیشتر مومنان به این آئین در هندوستان سکونت دارند.