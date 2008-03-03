اولین همایش اعضای میز احزاب فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که از ساعت 8:30 صبح در وزارت کشور برپا می شود، جمعی از مقامات مسئول در امر انتخابات از جمله علیرضا افشار معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز نمایندگان احزاب و تشکل های سیاسی حضور خواهند داشت.

بر اساس این گزارش، در این همایش محمود عباس زاده مشکین مدیر کل سیاسی وزارت کشور، سیدمحمد میرمحمدی نماینده قم در مجلس، حجت الاسلام رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی، الهام امین زاده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، حجت الاسلام مجید انصاری عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز و امرالله شیخیانی دبیرکل حزب مردم به ایراد سخن می پردازند.

همچنین تریبون آزاد پرسش و پاسخ با حضور حجت الاسلام علی اکبر مرتضوی کیاسری، رئیس میز احزاب ایران در این همایش برگزار می شود.