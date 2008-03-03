به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، نشست بررسی " هنرهای معماری اسلامی" که سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) تنظیم کرده است، با همکاری کمیته آموزش و فرهنگ یمن و 12 کشور اسلامی هفته آینده در صنعا برگزار می شود.

دکتر محمد عبدالباری قدسی دبیرکل کمیته آموزش و فرهنگ یمن هدف از برگزاری این جلسه را معرفی و شناخت معماری اسلامی، شناخت عناصر برجسته هویت فرهنگ اسلامی و حمایت از میراث فرهنگی اسلامی در کنار جنبه های مادی آن خواند.

چگونگی حمایت از میراث معماری اسلامی، استفاده از تکنولوژی مدرن در حمایت از معماری اسلامی، محافظت از عناصر هنری و سعی در توسعه آنها از مهمترین اهداف این جلسات به شمار می رود.

شناخت هنرهای معماری اسلامی، وظیفه تکنولوژی ارتباطات در معماری اسلامی و هنرهای معماری اسلامی، استفاده و بهره گیری از معماری اسلامی در توسعه گردشگری فرهنگی از مسائل مورد بررسی خواهند بود.

تعمیق اطلاع رسانی در زمینه هنرهای معماری اسلامی، تشخیص ویژگیهای معماری اسلامی به عنوان یکی از نشانه های تمدن اسلامی، بررسی تعدادی از آثار میراث معماری اسلامی که با تعرضات زیادی رو به رو شده است نیز طی این جلسه بررسی می شوند.