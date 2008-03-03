بالای جدول لیگ ایران دوباره قرمز شد/ قطبی رکورد ناکامی را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش آمده است : " پرسپولیسی ها که دو هفته از صدر جدول دورمانده بودند با وجود برگرداندن دو امتیاز کسر شده به سپاهان حالا با یک امتیاز بیشتر بالاتر از نایب قهرمان آسیا بر بام جدول لیگ برتر ایران ایستاده اند. اما این تنها اتفاقی نبود که بعد از بازی پرسپولیس در شیراز پیش آمد. قطبی که در پایان و بر خلاف انتظار بسیاری از ناظران فوتبال ناگهان شانس سرمربیگری تیم ملی ایران را به علی دایی داد توانست رکورد سه سال ناکامی قرمزها برابر فجرمقاومت در شیراز را بشکند و تیمش را با گل های علیرضا نیکبخت در دقیقه 42 و حسین بادامکی 50 به سه امتیاز حساس برساند".

پیروزی استقلال مقابل برق مورد دیگری است که پایگاه خبری فوتبال آسیا بدان اشاره کرده و آورده است : "ا ستقلال نیز که با تلاش های فیروز کریمی برای جوانگرایی در تیم روند نسبی رو به رشدی داشته دو روز پیش تر در بازی با برق شیراز به برد شوق انگیز 4 بر2 رسید و به رده پنجم جدول آمد. حالا اگر استقلال بتواند بازی عقب افتاده اش برابر ملوان را ببرد در چهار امتیازی صدر جدول قرار می گیرد و شانس خوبی برای قهرمانی پیدا می کند".