فرهنگ را به متن دانشگاه آوردیم/ تذکر جدی به دانشگاههای کم کار

دکتر محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: "در فضای جامعه سیاسی حاضر باید این نکته مد نظر قرار گیرد که فضای دانشگاه با فضای جامعه سنخیت و همراهی دارد و این فضا در حال حاضر وجود دارد، بنابراین دانشگاهها در آستانه انتخابات هر روز یک میزگرد و مناظره دارند."

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم اضافه کرد: "تشکلهای سیاسی متناسب با نیازهای جامعه عمل می کنند. در برخی بازه های زمانی مباحث اقتصادی و معیشتی به مسائل روز تبدیل می شوند که دانشگاه نیز این مسائل را دنبال می کند. به این جهت ممکن است چگالی فعالیت سیاسی در دورانی که مسائل اقتصادی مهم می شود کاهش پیدا کند."

وی تاکید کرد: "در دانشگاه باید فعالیت سالم سیاسی اتفاق بیافتد نه فعالیت غیر سالم و این فعالیتهای غیر سالم در دانشگاهها در دولت جدید کمتر مشاهده می شود. شورای فرهنگی دانشگاهها نیز اگر به موقع و منظم بر اساس قوانین تشکیل شود، می تواند فضای دانشگاه را تغییر دهد. هر دانشگاهی که شورای فرهنگی فعالتری داشته باشد به طور طبیعی خروجی بهتری هم خواهد داشت."

محسن اسلامی با بیان اینکه ممکن است فعالیتهای تشکلهای سیاسی در یک سری دانشگاهها کم شده باشد، گفت: "فعالیتهای این دانشگاهها در حوزه های فرهنگی و علمی افزایش پیدا کرده است. دانشگاههایی که شورای فرهنگی، هیئت نظارت و کمیته ناظر فعال دارند، سعی کرده اند با سیاستهای وزارتخانه پیش بروند و سیاستهای وزارتخانه نیز در راستای پویایی بیشتر فضای دانشگاهی، حجم بالای برنامه های دانشگاهی و کیفی شدن برنامه ها است."

حجم فعالیتهای دانشجویی افزایش یافته است

به عقیده وی فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی و صنفی در دانشگاهها نه تنها کمتر نشده بلکه حجم فعالیتها بیشتر نیز شده است.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم تاکید کرد: "آنچه که باید به درستی به صورت علمی تحلیل شود این است که اصولا فعالیتهایی که با غلظت سیاست زدگی در دوره قبل وجود داشت، دیگر در دانشگاهها اتفاق نمی افتد."

محسن اسلامی افزود: "تبعا غلظت بالایی که در حوزه سیاست و فعالیتهای سیاسی در دانشگاهها شکل می گرفت به گونه ای سایه ای از فعالیتهای احزاب بود اما امروز دیگر این فعالیتها شکل نمی گیرد و فعالیتها به سوی کارکردهای فرهنگی، هنری، صنفی، علمی و سیاسی سوق پیدا کرده است."

فعالیتهای سیاسی امروز دانشگاهها دیگر سایه فعالیتهای احزاب نیست

وی افزود: "فعالیتهای سیاسی امروز در دانشگاهها به معنای درست کلمه سیاسی است یعنی فعالیتی است که متناسب با فضای علمی و آکادمیک دانشگاه شکل می گیرد و در چنین شرایطی جامعه دانشگاهی با کارکرد منطقی تعریف می شود و خروجی هایش منطقی خواهد بود و بحرانها و حاشیه ها از آن کم می شود."

فرهنگ در دانشگاهها از حاشیه به متن نزدیک شده است

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه ارزیابی حوزه فرهنگی وزارت علوم در ستاد به این جمع بندی رسیده است که حجم برنامه های ستادی در حوزه فرهنگی بسیار بالا است، گفت: "فعالیتها و برنامه های فرهنگی نسبت به دولت گذشته دارای چندین برابر رشد است و فرهنگ در دانشگاهها از حاشیه به متن نزدیک شده است."

وی افزود: "یک زمانی صحبت از این بود که معاونتهای دانشجویی و فرهنگی صرفا کار دانشجویی انجام می دهند و بحث های فرهنگی به چند تشکل سیاسی محدود می شود اما در حال حاضر اینگونه نیست و بلکه عموم تشکلهای فرهنگی درگیر موضوع فرهنگ در دانشگاهها شده اند و این روند در اردوهای دانشجویی و برنامه هایی که انجمن های علمی دانشجویی و تشکلهای سیاسی و کانونهای فرهنگی هنری دارند، تجلی پیدا می کند."

به عقیده محسن اسلامی فعالیتهای فرهنگی در دانشگاهها نه تنها کم نشده بلکه افزایش پیدا کرده اما آن فعالیتهای فرهنگی در بستر منطقی اش جلو می رود و منطقی بودن بستر فعالیت فرهنگی بسیار مهم است و باید در ابتدا تعریفی از بستر فعالیتهای فرهنگی داشته باشیم.

انتقاد بر نحوه نظارت بر فعالیت تشکلهای دانشجویی در دولت هشتم

مدیرکل امور فرهنگی وزارت گفت: "تشکلهای سیاسی در دوره گذشته وزارت علوم با عدم وجود یک نظارت کامل همراه بودند اما در دوره جدید نظارت بر تشکلهای سیاسی یک نظارت منسجمی شده و برنامه های منظم هیئت مرکزی نظارت در وزارتخانه تشکیل شده است و در کنار بحث های نظارتی به موضوع آموزش محوری تشکلهای سیاسی نیز بها داده شده است."

وی خاطرنشان کرد: "عموم تشکلهای دانشجویی که در دوره جدید وزارت علوم در حال فعالیت هستند تعدادشان کم نشده است. البته تشکلهایی وجود دارند در اثر تخلف در مسیر قانونی وضعیتشان مورد بررسی قرار گرفته و حکم متناسب نیز دریافت کرده اند. البته پس از سپری شدن دوران این حکم مجددا فعالیت خود را ادامه داده یا خواهند داد."

محسن اسلامی یادآور شد: "آیین نامه نظارت بر تشکلهای سیاسی همان آئین نامه ای است که در گذشته نیز اجرا می شد بنابراین تشکلها در این عرصه نیز در قالب فعالیتهای تنوع یافته یا فعالیتهای با سطوح بالا مشاهده می شوند."