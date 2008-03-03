فرمان کریمی در گفتگو باخبرنگار مهر در کرمانشاه با تایید خبر ارسال نامه کناره گیری تیم شیرین فراز از لیگ برتر به فدراسیون فوتبال، اظهار داشت: با ارسال نامه‌ ای به رئیس سازمان لیگ اعلام کردم به دلیل مشکلات مالی و اینکه قادر نیستم به تنهایی هزینه‌های تیم را تامین کنم از لیگ برتر کنار می‌کشم.

وی افزود: البته شیرین فراز را از استان خارج نخواهم کرد و در لیگ دسته اول به حیات خود ادامه خواهیم داد.

بر اساس آخرین اخبار رسیده، رئیس سازمان لیگ نیز با تائید چنین نامه ای گفته است، باید این مسئله در هیئت رئیسه فدراسیون بررسی شود که با توجه به اهمیت موضوع شاید در سه شنبه همین هفته این موضوع مطرح شود.

مدیرعامل شیرین فراز رونوشت این نامه را برای استانداری، مدیرکل تربیت بدنی استان و هیئت فوتبال کرمانشاه نیز ارسال کرده است.