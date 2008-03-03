تیم فجر شمس آتیه قهرمان رقابت های جام حذفی شطرنج شد

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته و در مرحله فینال پنجمین دوره رقابت های شطرنج جام حذفی باشگاه های کشور (جام خلیج فارس)‌ تیم فجر شمس آتیه که تمام دیدارهای خود را با پیروزی پشت سر گذاشته بود مقابل تیم بانک توسعه صادرات به برتری دست یافت و عنوان نخست این مسابقات را به خود اختصاص داد. بعد از تیم بانک توسعه صادرات که در رده دوم قرار گرفت تیم سایپا تهران در جای سوم ایستاد.

با توجه به قهرمانی تیم فجر شمس آتیه در رقابت های جام حذفی این تیم به عنوان دومین نماینده ایران در مسابقات شطرنج قهرمانی باشگاه های آسیا شناخته شد.

پیش از این تیم راه آهن تهران با کسب عنوان نخست مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور مجوز حضور در رقابت های باشگاه های آسیا را به دست آورده بود. پیکارهای شطرنج قهرمانی باشگاه های آسیا مرداد ماه سال آینده در العین امارات برگزار خواهد شد.