دست موقوفه خواران باید کوتاه شود

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سید ابراهیم رئیسی در همایش تجلیل از واقفین خیر اندیش و هیئت امنای امامزادگان، برگزاری چنین مراسمی را در جهت تشویق واقفان نیکوکار ارزشمند توصیف کرد و بر نقشی که تاکنون وقف در فرهنگ و تمدن اسلامی داشته اشاره کرد و گفت: سهم وقف در تمدن اسلامی و توسعه جوامع اسلامی بسیار قابل توجه و ارزشمند است.

وی تصریح کرد: در درون انسانها میل به جاودانگی و بقا نهفته است اما باید پذیرفت که انسان نمی ماند و فانی است اما جاودانگی می تواند با یک کار جاودانه صورت گیرد.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: انسان با یک دانش جاودانه می تواند در تاریخ ماندگار شود و باید گفت: مال وقف شده برای رضای خدا نیز می تواند انسان را جاودانه کند.

رئیسی بر امر زمان شناسی در وقف تاکید کرد و گفت: زمان شناسی در عمل خیر بسیار با اهمیت است و این امر باید در زمان خود انجام شود.

وی گفت: موثر ترین وسیله برای تکافل و تعاون اجتماعی ، انفاق ، نوعدوستی و وام بی منت و توجه به دیگران و همچنین موثرترین راه برای اینکه ثروت بتواند اثر بخش باشد وقف است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: توجه به وقف از صدر اسلام تاکنون گویای اراده جدی واقفان در جهت امور خیر و گسترش فرهنگ اسلامی بوده است اما آنچه حقیقت جامعه را بیش از هر چیز به سمت وقف تشویق می کند این است که وقف در جهت نظر واقف مورد بهره برداری و استفاده قرار گیرد.

رئیسی تاکید کرد: بررسی راهکارهایی برای افزایش بهره وری از موقوفات بحث مهمی است و باید در این میان به امر ساماندهی و سازماندهی موقوفات در بحث بهره بردن بیشتر از موقوفات و حمایت های قانونی ، حقوقی و فقهی که بتواند پشتوانه ای برای سازماندهی هر چه بهتر از موقوفات باشد، مورد توجه قرار گیرد.

وی بر اصل اطلاع رسانی و تبلیغ در امور وقف اشاره کرد و گفت: مردم باید بدانند که از آنچه وقف شده چه استفاده ای شده است و باید اطمینان داد که این قضیه ریا وتزویر نیست.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: امروز سازمان اوقاف و نظام مقدس جمهوری اسلامی برای وقف و متوالیان آن جایگاه ممتازی قائل است و این حرکت نمادین و تجلیل از واقفان باید در سراسر کشور الگو قرار گیرد.

رئیسی خاطرنشان کرد: بخشنامه ای به تمامی دادگستری های سراسر کشور ابلاغ شده که بر اساس آن موظف شده اند شعبه ای ویژه را به موضوعات وقف اختصاص دهند.

معاون اول بقاع و اماکن متبرکه این سازمان نیز در این مراسم گفت: سازمان اوقاف مسئولیت و اداره بالغ بر 18 هزار موقوفه ، 700 هزار رغبه و بیش از 8 هزار امامزاده در قالب 5 هزار بقعه و 69 هزار مسجد را بر عهده دارد.

غلامی تصریح کرد: سازمان اوقاف دو نکته حیاتی را به عنوان وظیفه خود مد نظر قر ار داده است ، نخست این که موقوفات را احیا کند و به آنچه که واقفان در هنگام وقف به آن توجه داشته اند بپردازد.

وی تصریح کرد: موقوفات به عنوان یک سرمایه ماندگار است و اگر این سرمایه بتواند به بالندگی خود نزدیک شود می تواند در برابر تهاجمات دشمنان ، اسلام را از خطرات احتمالی حفظ کند.