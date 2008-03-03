قائم مقامی از حضور در جام ریاست جمهوری الجزایر انصراف داد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی جام ریاست جمهوری الجزایر از دوم فروردین ماه سال 87 آغاز می شود و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

همچنین تورنمنت بین المللی شطرنج هندوستان که جزو رقابت های معتبر جهانی و ثبت شده در تقویم فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) است نیز با چند روز فاصله از 5 تا 12 فروردین ماه درکلکته برگزار خواهد شد.

احسان قائم مقامی که در سال 2006 عنوان قهرمانی رقابت های بین المللی شطرنج کلکته هندوستان را به دست آورد، قصد دارد پس از دو سال تاخیر در این مسابقات شرکت کند به همین دلیل از حضور در جام ریاست جمهوری الجزایر کناره گیری کرد.

احسان قائم مقامی و آتوسا پورکاشیان که در رقابت های اخیر قهرمان کشوری و انتخابی تیم ملی شرکت کرده بودند با ایستادن در صدر جدول رده بندی مردان و بانوان ضمن دعوت به تیم ملی سهمیه شرکت در مسابقات بین المللی جام ریاست جمهوری الجزایر را از آن خود کردند.

فدراسیون شطرنج کشورمان بازیکن دیگری را به عنوان یار جایگزین احسان قائم مقامی عازم الجزایر می کند.