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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۵۸

100 روستاهای استان چهارمحال و بختیاری گاز رسانی می شوند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری از مطالعه و انتخاب پیمانکار برای شروع عملیات گازرسانی به 100 روستا در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

اسماعیل هیبتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه در سال گذشته 29 روستا در سطح استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند، اظهار داشت: امسال کلیه مصوبات سفر اول رئیس جمهور به استان چهارمحال و بختیاری در بخش گازرسانی به شهرها و روستاها توسط شرکت گاز این استان محقق شده و بیش از 100 روستا گاز رسانی خواهند شد.

وی افزود: همچنین در سال جاری با اقدامات صورت گرفته در شرکت گاز استان تاکنون در 19 روستا و دو شهر سودجان و چلگرد نیز عملیات گازرسانی انجام شده است.

هیبتیان با اشاره به شروع عملیات گازرسانی به 42 روستای این استان، یادآور شد: در آینده نزدیک این روستاها نیز به شبکه سراسری گاز کشور متصل خواهند شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: برای این عملیاتهای گاز رسانی در سال جاری، حدود 120 میلیون ریال اعتبار صرف و در مجموع 12 هزار و 995 خانوار ساکن در این مناطق از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.

هیبتیان  با اشاره به بهره برداری از خط انتقال تقویتی استان به طول 70 کیلومتر و قطر 20 اینچ با اعتباری بالغ بر 154 میلیارد ریال ادامه داد: با بهره برداری از این خط، گاز مورد نیاز خطوط داخلی شهرستانهای شهرکرد، فارسان، اردل و کوهرنگ و شهرهای سودجان، چلگرد، روستاهای منطقه کیار شرقی و ایستگاه های سی ان جی تامین می شود.

وی عنوان کرد: همچنین با بهره برداری از خطوط انتقال گاز دو شهر سودجان و چلگرد به طول 70 کیلومتر با اعتبار 75 میلیارد ریال، علاوه بر گازرسانی به مناطق دوردست و مرتفع استان، زمینه شکوفایی بیش از پیش این خطه از استان و بهره مندی ساکنین، صنایع و مراکز تجاری نیز ایجاد شده است.

کد مطلب 648792

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