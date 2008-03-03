خدمات الکترونیکی آب و برق از سال آینده به روستاییان کشور ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمدعلی داریانی، صبح امروز در نخستین جلسه شورای هماهنگی مدیران حوزه آ ب و برق آذربایجان غربی در ارومیه افزود: در راستای تحقق برنامه دولت در راه اندازی دولت الکترونیک و تسهیل خدمات ارائه شده به مشتریان و رفاه حال روستاییان در کشور مراحل اتوماسیون ادارای و ارائه خدمات الکترونیکی در واحدهای مجموعه وزارت نیرو در حال تکمیل است.

وی ادامه داد: در این راستا از ابتدای سال آینده تمامی خدمات مربوط به اشتراک پذیری، صدور مجوز حفرچاه و صدور صورت حسابهای آب و برق روستاییان از طریق چهار هزار دفتر ICT در روستاهای کشور ارائه می شود.

داریانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت ارتقاء دانش فنی نیروی انسانی و اجرای طرحهای تحقیقاتی و پ‍ژوهشی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران در چند سال اخیر با تکیه بر دانش فنی و بومی متخصصان داخلی به عنوان یکی از کشورهای صاحب نام در علوم مهندسی در منطقه مطرح است و هم اکنون وزارت نیرو دانش فنی به دست آمده در 34 رشته مهندسی حوزه آب و برق را به بخشهای خصوصی ارائه می دهد.

در ادامه این نشست مدیران حوزه های آب و برق آذربایجان غربی مسائل و مشکلات مربوط به تامین نیروی انسانی و رفاه کارکنان این بخش را مطرح کردند.