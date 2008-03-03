ابداع نوعی آسیاب بادی برای تولید آب شیرین از آب دریا

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان هلندی در دانشگاه فناوری دلف این کشور اعلام کردند در این فناوری نوین از یک آسیاب بادی سنتی استفاده شده است که پمپ فشاربالایی را می گرداند.

به گفته آنها این فرآیند موجب هدایت آب دریا از درون غشای اسموزی معکوس و در نهایت تولید آب شیرین می شود.

بر اساس گزارش انرژی دیلی، در حالی که آسیاب بادی و تاسیسات نمک زدایی آب در سالهای اخیر در قالب استفاده های تجاری توسعه قابل توجهی یافته اند، انرژی الکتریسیته منبع اصلی تامین انرژی آنها در نظر گرفته شده است که ممکن است بنا به دلایل گوناگون با قطع یا افت آن در فعالیت مداوم چنین تاسیساتی اختلالاتی ایجاد شود.

اما در تکنیک نوینی که این دانشمندان ارایه کرده اند با استفاده از جریان همیشه جاری باد جای هیچ نگرانی درخصوص تامین منبع اولیه انرژی وجود ندارد.