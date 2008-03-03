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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۲۵

سفر قریب الوقوع وزیر امور خارجه سوئیس به ایران

سفر قریب الوقوع وزیر امور خارجه سوئیس به ایران

یکی از سخنگویان سفارت جمهوری اسلامی ایران در برن از سفر قریب الوقوع وزیر امور خارجه سوئیس به تهران با هدف گفتگو درباره قرارداد خرید گاز از ایران خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام ایرانی در گفتگو با روزنامه "نویه زوریخر سایتونگ" با اعلام این مطلب همچنین افزود : " میشلینه کالمی- ری" وزیرامورخارجه سوئیس در نظر دارد؛ در نیمه دوم ماه مارس بنا به دعوت "منوچهر متکی " همتای ایرانی خود به این کشور سفر کند .

وی با بیان این مطلب که تاریخ دقیق این سفرهنوز مشخص نشده،اظهار داشت : سفر وزیرامورخارجه سوئیس به ایران با هدف گفتگو درباره قرارداد تحویل سالانه 5/5 میلیارد مترمکعب گاز به کشورش صورت خواهد گرفت .

این در حالی است که وزیر انرژی سوئیس نیز به تازگی با همتای ایرانی خود دیدار و در این زمینه گفتگوهایی را انجام داده است .

کد مطلب 648798

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