سفر قریب الوقوع وزیر امور خارجه سوئیس به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام ایرانی در گفتگو با روزنامه "نویه زوریخر سایتونگ" با اعلام این مطلب همچنین افزود : " میشلینه کالمی- ری" وزیرامورخارجه سوئیس در نظر دارد؛ در نیمه دوم ماه مارس بنا به دعوت "منوچهر متکی " همتای ایرانی خود به این کشور سفر کند .

وی با بیان این مطلب که تاریخ دقیق این سفرهنوز مشخص نشده،اظهار داشت : سفر وزیرامورخارجه سوئیس به ایران با هدف گفتگو درباره قرارداد تحویل سالانه 5/5 میلیارد مترمکعب گاز به کشورش صورت خواهد گرفت .

این در حالی است که وزیر انرژی سوئیس نیز به تازگی با همتای ایرانی خود دیدار و در این زمینه گفتگوهایی را انجام داده است .