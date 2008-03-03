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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۳۸

اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی در وزارت نیرو افزایش یافت

اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی در وزارت نیرو افزایش یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی از افزایش اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی در وزارت نیرو خبر داد.

محمدعلی داریانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: از سال آینده میزان پژوهش و تحقیق در وزارت نیرو به دو درصد اعتبارات عمرانی می رسد.

وی سرانه آموزش در وزارت نیرو را  دو برابر پیش بینی های موجود اعلام کرد و بیان داشت: امسال این رقم به 92 ساعت خواهد رسید.

داریانی ادامه داد: نیروهای شرکتی در مشاغلی که حضور فیزیکی دارند تبدیل وضعیت می شوند.

به گفته وی ماشین نویسان، امور دفتری، نگهبانی و سرایداری مشاغلی هستند که تبدیل وضعیت می شوند.

داریانی عنوان کرد: همه نیروهای شرکتی بالای پنج سال سابقه و حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی نیز در شرکتهای غیر دولتی وزارت نیرو تبدیل وضعیت پیدا می کنند.

وی یادآور شد: تاکنون 200 نفر از نیروهای نخبه جذب وزارت نیرو شده اند و این وزارتخانه مشمولین نخبه را برای اجرای پروژه های تحقیقاتی پذیرش می کند.

معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی خاطرنشان کرد: برای ارائه خدمات الکترونیکی از اول سال 87 دفاتر خدمات امور مشترکین روستایی ICT فعال می شوند تا رفت و آمد روستاییان از بابت خدمات این وزارت به حداقل برسد.

معاون وزیر نیرو به منظور افتتاح هفتمین موسسه علمی و کاربردی صنعت آب و برق کشور در ارومیه به این استان سفر کرده است.

کد مطلب 648799

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