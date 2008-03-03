یک هکر به سایت جناح چپ اسپانیا حمله کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته و در آستانه برگزاری انتخابات سیاسی اسپانیا، یک هکر وارد سایت رسمی "اتحاد چپ" این کشور شد و عکس دستکاری شده ای از خوزه لوئیس رودریگوز زاپاته رو نخست وزیر اسپانیا و رئیس حزب سوسیالیست را در این سایت گذاشت که با ماریانو راجوی رهبر حزب مردم و رقیب سیاسی خود دست می دهد و لبخند می زند.

در این عکس دستکاری شده، زاپاته رو یک سیگار برگ بزرگ به گوشه دهان گذاشته است و راجوی گوشهای بزرگتر از حد معمول دارد.

در زیرنویس این تصویر نوشته شده است: "ما چیز مشترکی داریم، یک رئیس به یک فریبکار گفت."

براساس گزارش روزنامه "لاستمپا"، مسئولان این سایت در پی کشف این حمله انفورماتیکی، آدرس این سایت را به صفحه اصلی سایت نامزد انتخاباتی جناح چپ با عنوان"گاسپر لامازرس" که از یک سرور دیگر استفاده می کند، منتقل کردند. به طوری که درحال حاضر با ورود به آدرس www.izquierda-unida.es که آدرس سایت "اتحاد چپ" است، کاربران صفحه این نامزد انتخاباتی به آدرس www.gasparllamazares.es را مشاهده می کنند.

در این خصوص فرانچسکو خوزه مندی مسئول ارتباطات این حزب در مورد این هک اظهار داشت: "به نظر می رسد این هک، یک حمله سیاسی باشد و احتمالا کار گروه راست افراطی است."