تفاهم نامه بازرگانی برای تسهیل درامر صادرات و واردات تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بر اساس مصوبه هیئت وزیران ، این وزارتخانه، تفاهم نامه بازرگانی را با حضور وزارتخانه های بازرگانی ، تعاون ، صنایع و معادن و اتاق بازرگانی تدوین خواهد کرد.

بنابراین گزارش این وزارتخانه همچنین موظف به تامین اعتبار تکمیل زیر ساختهای منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با توجه به فعالیت 94 واحد تولیدی در منطقه از منابع ملی و منطقه مذکور شده است.

بررسی نحوه بخشودگی و معافیت مالیاتی 15 ساله برای منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و ارائه لایحه مورد نیاز با همکاری معاونت اجرایی رئیس جمهور از دیگر وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مصوبه مذکور است.

این وزارتخانه همچنین باید مبلغ 300 میلیارد ریال از در آمدهای گمرکات استان را بررسی توسعه زیر ساخت های تجاری استان بوشهر در سال 1387 اختصاص دهد.

تمدید تخفیفات گمرکی در گمرک بوشهر در سال 1387 و بررسی تسری آن به سایر گمرکات استان توسط کار گروهی به مسئولیت وزیر بازرگانی و با حضور وزرای راه و ترابری ، امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار بوشهر، از دیگر وظایف مصوب این وزارتخانه توسط هیئت وزیران است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین موظف شده است نسبت به تسهیل شرایط استفاده از تسهیلات ارزی اختصاص داده شده به بانکها ( 3 میلیارد دلار ) به میزان 21 میلیون یورو به صورت تسهیلات و استفاده به صورت ارزی به منظور تکمیل شبکه آب رئیسعلی دلواری اقدام کند.

بررسی موضوع افزایش میزان سقف و بررسی و اعطای تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک های استان در کمیسیون پول و اعتبار از جمله وظایف دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مصوبه هیئت وزیران است.