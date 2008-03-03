برگزاری نشست هشت کشور عربی در مصر پیش از اجلاس سران عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، منابع دیپلماتیک عربی درامان - پایتخت اردن - اعلام کردند: در حال حاضر پیشنهادی عربی بین چند کشورعربی ( که ازآنان به کشورهای میانه رو نام برده می شود) درحال بررسی است.

به گفته این منابع، دراین طرح برگزاری کنفرانس عربی هشت جانبه در قاهره یا در شرم الشیخ و پیش از برگزاری اجلاس سران عرب در دمشق پیشنهاد شد.

این کنفرانس هشت جانبه با هدف یکپارچه کردن موضع کشورهای شرکت کننده برگزار می شود و فقط به موضوع اجلاس سران عرب و اوضاع لبنان و مشخصا به پیشنهاد تعویق در زمان برگزاری اجلاس دمشق اختصاص دارد.

منابع عربی اعلام کردند: دو زمان پیشنهادی برای برگزاری کنفرانس هشت جانبه عربی اعلام شده است؛ اول در نهم مارس در شرم الشیخ و دوم در قاهره در شانزدهم ماه مارس که احتمال گزینه دوم بیشتر است.

پیش بینی می شود، دراین کنفرانس عربستان، امارات، بحرین، کویت،عمان، یمن،اردن و مصر شرکت کنند.

به گفته منابع مذکور درنشست سه جانبه ای که اخیرا بین "احمد ابوالغیط"، "سعود الفیصل" و "صلاح البشیر"،وزیران امور خارجه مصر، عربستان و اردن برگزارشد؛ درباره مقدمات برگزاری کنفرانس هشت جانبه مذاکراتی انجام شد.

ذکراین نکته جالب توجه است که وزیرامورخارجه اردن که به همراه "عبدالله دوم" پادشاه کشورش به نیویورک رفته بود، به سرعت از آمریکا برای شرکت دراین نشست بازگشت.

ازسوی دیگر منابع رسمی اردن با اشاره به اینکه امان، اجلاس دمشق را تحریم نمی کند، اعلام کردند: عبدالله دوم در اجلاس سران عرب در دمشق شرکت نخواهد کرد، بلکه هیئتی را به نمایندگی اعزام خواهد کرد.