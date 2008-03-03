سارکوزی لیاقت ریاست جمهوری فرانسه را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه "لیبراسیون"، نتایج این نظرسنجی که توسط موسسه "الاچ "۲انجام گرفته نشان می دهد : تنها ۳۷ درصد فرانسویها به "نیکلا سارکوزی" اعتماد دارند.
این در حالی است که محبوبیت سارکوزی در ماه گذشته 41 درصد و در ژوئن 2007، ۶۷درصد بوده است. محبوبیت سارکوزی از ابتدای سال جاری میلادی ۱۷ تا کنوندرصد کاهش یافته است.
در همین رابطه، "فرانسوا میکت مارتی" مدیر مطالعات سیاسی الاچ ۲گفت : سارکوزی وجهه ای برای ریاست جمهوری ندارد.
این نظرسنجی نشان می دهد که تقریبا سه چهارم پرسش شوندگان معتقدند سارکوزی به حد کافی خویشتن دار نیست و زندگی خصوصی اش را نیز بیش از حد در معرض نمایش قرار می دهد.
از سوی دیگر، ۵۴درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که شخصیت سارکوزی با آنچه که برای ریاست جمهوری اقتضا می کند، مطابقت ندارد.
علاوه بر این، ۶۰درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی اعلام کردند که به نظر آنها، سارکوزی در مقابله با بیکاری کوتاهی کرده است و ۷۱درصد نیز سیاست های وی را در زمینه افزایش قدرت خرید خانواده های فرانسوی که از دغدغههای اصلی رای دهندگان فرانسوی است، ناکارآمد دانستند.
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