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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۳۵

نظرسنجی در فرانسه /

سارکوزی لیاقت ریاست جمهوری فرانسه را ندارد

سارکوزی لیاقت ریاست جمهوری فرانسه را ندارد

نتایج یک نظر سنجی جدید در فرانسه نشان می دهد که به اعتقاد بیش از نیمی از مردم این کشور،شخصیت سارکوزی با شان ریاست جمهوری فرانسه مطابقت ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه "لیبراسیون"، نتایج این نظرسنجی که توسط موسسه "ال‌اچ‪ "۲‬انجام گرفته نشان می دهد : تنها ‪۳۷‬ درصد فرانسویها به "نیکلا سارکوزی" اعتماد دارند.

این در حالی است که محبوبیت سارکوزی در ماه گذشته 41 درصد و  در ژوئن 2007، ‪ ۶۷‬درصد بوده ‬است. محبوبیت سارکوزی از ابتدای سال جاری میلادی ‪ ۱۷ تا کنون‬درصد کاهش یافته است.

در همین رابطه، "فرانسوا میکت مارتی" مدیر مطالعات سیاسی ال‌اچ‪ ۲‬گفت : سارکوزی وجهه ‌ای برای ریاست جمهوری ندارد.

این نظرسنجی نشان می ‌دهد که تقریبا سه چهارم پرسش ‌شوندگان معتقدند سارکوزی به حد کافی خویشتن ‌دار نیست و زندگی خصوصی ‌اش را نیز بیش از حد در معرض نمایش قرار می ‌دهد.

از سوی دیگر،‪ ۵۴‬درصد از شرکت‌ کنندگان در این نظرسنجی گفتند که شخصیت سارکوزی با آنچه که برای ریاست جمهوری اقتضا می ‌کند، مطابقت ندارد.

علاوه بر این، ‪ ۶۰‬درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی اعلام کردند که به نظر آنها، سارکوزی در مقابله با بیکاری کوتاهی کرده است و ‪ ۷۱‬درصد نیز سیاست‌ های وی را در زمینه افزایش قدرت خرید خانواده ‌های فرانسوی که از دغدغه‌های اصلی رای ‌دهندگان فرانسوی است، ناکارآمد دانستند.

کد مطلب 648807

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