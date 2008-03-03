سارکوزی لیاقت ریاست جمهوری فرانسه را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه "لیبراسیون"، نتایج این نظرسنجی که توسط موسسه "ال‌اچ‪ "۲‬انجام گرفته نشان می دهد : تنها ‪۳۷‬ درصد فرانسویها به "نیکلا سارکوزی" اعتماد دارند.

این در حالی است که محبوبیت سارکوزی در ماه گذشته 41 درصد و در ژوئن 2007، ‪ ۶۷‬درصد بوده ‬است. محبوبیت سارکوزی از ابتدای سال جاری میلادی ‪ ۱۷ تا کنون‬درصد کاهش یافته است.

در همین رابطه، "فرانسوا میکت مارتی" مدیر مطالعات سیاسی ال‌اچ‪ ۲‬گفت : سارکوزی وجهه ‌ای برای ریاست جمهوری ندارد.

این نظرسنجی نشان می ‌دهد که تقریبا سه چهارم پرسش ‌شوندگان معتقدند سارکوزی به حد کافی خویشتن ‌دار نیست و زندگی خصوصی ‌اش را نیز بیش از حد در معرض نمایش قرار می ‌دهد.

از سوی دیگر،‪ ۵۴‬درصد از شرکت‌ کنندگان در این نظرسنجی گفتند که شخصیت سارکوزی با آنچه که برای ریاست جمهوری اقتضا می ‌کند، مطابقت ندارد.

علاوه بر این، ‪ ۶۰‬درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی اعلام کردند که به نظر آنها، سارکوزی در مقابله با بیکاری کوتاهی کرده است و ‪ ۷۱‬درصد نیز سیاست‌ های وی را در زمینه افزایش قدرت خرید خانواده ‌های فرانسوی که از دغدغه‌های اصلی رای ‌دهندگان فرانسوی است، ناکارآمد دانستند.