طرح بزرگ نقاشی صلح و دوستی کودکان در کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مجری و مسئول برگزاری این طرح در کشورمان، صبح امروز در حاشیه اجرای طرح نقاشی صلح و دوستی بوکان اظهار داشت: به دلیل تنوع مذاهب و اقوام، شروع این طرح از آذربایجان غربی بوده است و بعد از اجرای آن در شهرهای این استان با بررسی برخی از معایب احتمالی طرح، آن را در دیگر استانهای کشور اجرا می کنیم.

محمدرضا سلحشور عنوان کرد: پیشنهاد اجرای این طرح از سوی ایران ارائه شده بود و سازمان صلیب سرخ با استقبال از این طرح و پس از موفقیت آن در ایران آن را در سایر کشورها اجرا خواهد کرد.

وی افزود: اجرای این طرح از پنجم اسفندماه جاری شروع شده و تا اجرای آن در همه استانها ادامه خواهد یافت.

به گفته سلحشور در اجرای این طرح کودکان دختر و پسر در گروه سنی 12 تا 14 سال تفکرات هنری خود را در ارتباط با صلح و دوستی با گچ، پاستل و آبرنگ نقاشی می کنند و بعد از بررسی آثار کودکان بهترینهای هر شهر و استان انتخاب شده و در بررسی نهایی، برترین آثار نقاشی مرتبط با موضوع صلح به مقرر سازمان جهانی صلیب سرخ در کشور سوئیس ارسال می شود تا در رقابتهای بین المللی شرکت داده شوند.

این طرح تاکنون در شهرهای نقده، اشنویه، پیرانشهر، سردشت، مهاباد، ارومیه و میاندوآب اجرا شده است.

این طرح در بوکان نیز امروز با حضور 40 کودک دختر و پسر در سالن جمعیت هلال احمر این شهر اجرا شد.