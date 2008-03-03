پیشرفت 72 درصدی نخستین واحد تولید ورق خودرو گالوانیزه در خاورمیانه

مدیرعامل طرح ورق خودرو گالوانیزه چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با اشاره به سرمایه گذاری دو هزار میلیارد ریالی برای اجرای این طرح اظهار داشت: از این میزان سرمایه گذاری تاکنون 740 میلیارد ریال هزینه شده است.

حسین مردانی با اشاره به انجام تست سرد طرح یاد شده در آذرماه سال آینده بیان داشت: مرحله تست گرم طرح ورق خودرو گالوانیزه چهارمحال و بختیاری اسفند ماه سال آینده انجام و بهره برداری از این طرح نیز اوایل سال 88 آغاز می شود.

وی محصول تولیدی طرح یاد شده را ورق گالوانیزه مورد مصرف در صنعت خودروسازی اعلام کرد و افزود: با بهره برداری از این طرح سالانه 400 هزار تن محصول تولید می شود.

مردانی یادآور شد: با راه اندازی طرح ورق خودرو گالوانیزه، چهار محال و بختیاری زمینه اشتغال 250 نفر به صورت مستقیم و دو هزار نفر به صورت غیر مستقیم فراهم خواهد شد.

این طرح در زمینی به مساحت 150 هکتار در شهرکرد اجرا می شود.