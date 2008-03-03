رشد تولیدات علوفه ای به 10 درصد افزایش می یابد

محمدمهدی کابلی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: با توجه به محدودیتهای موجود، رشد معقول تولیدات محصولات علوفه ای حدود 7 درصد است که طبق برنامه این رقم به منظورافزایش تولید علوفه و تامین نیازغذای دامهای کشور به 10 درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که متوسط رشد تولید محصولات علوفه ای در پایان برنامه چهارم رقمی حدود 6.9 تعیین شده است.

مدیرکل دفتر امور ذرت و محصولات علوفه ای وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: با توجه به احداث روزافزون دامداریهای صنعتی و نیمه صنعتی در سطح کشور، تجدید نظر در برنامه ها و افزایش تولیدات محصولات علوفه ای در راستای تامین پروتئین و انرژی مورد نیاز دامها امری ضروری است.

وی با بیان اینکه برای محصولاتی نظیرجو و ذرت دانه ای خرید تضمینی وجود دارد، افزود: خرید تضمینی برای یونجه و تعداد دیگری از محصولات علوفه ای پیشنهاد شده و در سالجاری قیمت خرید تضمینی جو 162 تومان و ذرت دانه ای 167 تومان تعیین شده است.

کابلی یکی ازمنابع علوفه ای کشوررا علوفه های سیلویی خواند و افزود: در برخی از نقاط کشورظرفیت سیلوها با تولید علوفه های سیلویی تناسب ندارد؛ لذا برای ذخیره سازی این محصولات نیازمند احداث سیلو هستیم.

وی با اشاره به عملکرد دو تا سه برابری تولید سورگوم نسبت به ذرت علوفه ای، عنوان کرد: در کشت اول عملکرد علوفه سورگوم در سه تا 5 چین بالغ بر300 تن رکوردگیری شده درحالیکه متوسط تولید ذرت علوفه ای حدود 50 تن است.

مدیرکل دفتر امور ذرت و محصولات علوفه ای وزارت جهاد کشاورزی افزود: با توجه به پتانسیل مقاومت سورگوم به خشکی و شوری، کشت این محصول و ترویج آن در دستور کار قرار گرفته و حدود 500 تن بذر مورد نیاز تامین و به استانهای مختلف ارسال شده است.

وی تصریح کرد: یکی از استراتژیهای وزارت جهاد کشاورزی تامین انرژی مورد نیاز دام با استفاده ازعلوفه های دارای پتانسیل بالای تولید است که در صددیم نیازعلوفه دام کشور را به علوفه به حداقل برسانیم.

کابلی با اشاره به پیشنهاد تعیین سود بازرگانی ذرت در دو زمان تولید و غیر تولید، عنوان کرد: سود بازرگانی در زمان تولید ( شهریورتا بهمن ماه هر سال) 30 درصد و درزمان غیر تولید 4 درصد است.

وی با اشاره به تدوین دستورالعمل فنی و اجرایی طرحهای آرمانی برای محصولات علوفه ای، افزود: طرحهای آرمانی امسال برای محصول جو وارد مرحله اجرایی شده و برای مابقی محصولات مانند ذرت علوفه ای و دانه ای، سورگوم و یونجه نیز با لحاظ کلیه مسایل مهندسی زراعی از سال آینده اجرا می شود.

مدیرکل دفتر امور ذرت و محصولات علوفه ای وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: هدف اصلی از تدوین طرحهای آرمانی استفاده از کلیه امکانات جهت افزایش عملکرد در واحد سطح است.

وی افزود: ازآنجایی که بقایای محصولات علوفه ای به زمین باز می گردند و موجب بالارفتن مواد آلی خاک می شوند و درچرخه اکوسیستم جابجا می شوند میزان ضایعات را به حداقل می رساند.

کابلی در رابطه با هزینه تولید محصولات علوفه ای تصریح کرد: هزینه تولید برای هر محصول علوفه ای متفاوت است و هم اکنون بالغ بر 30 محصول علوفه ای در کشور وجود دارد که 15 محصول آن در سطح وسیع کشت می شود به نحویکه یونجه معادل 600 هزار هکتار، ذرت دانه ای و علوفه ای بالغ بر500 هزارهکتارو جو در بیش از یک میلیون و 700 هزارهکتار کشت می شوند.

وی اعلام کرد: در سالجاری باید حدود 20.4 میلیون تن علوفه در کشور تولید شود در حالیکه میزان تولید محصولات علوفه ای هم اکنون بالغ بر23 میلیون تن گزارش شده است.

مدیرکل دفتر امور ذرت و محصولات علوفه ای وزارت جهاد کشاورزی ذرت دانه ای، یونجه و جو را به عنوان مهمترین گیاهان علوفه ای و مابقی محصولات علوفه ای را مکمل خواند و گفت: برنامه ریزی شده تامین به موقع نهاده ها به ویژه بذر مورد نیاز با قیمت معقول تامین و در اختیار تولیدکنندگان قرارگیرد.