  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۱۸

/ هفته بیست و ششم سری آ /

اینتر بالاخره شکست خورد / مدعیان امیدوار شدند

اینتر بالاخره شکست خورد / مدعیان امیدوار شدند

تیم فوتبال اینتر میلان پس از پشت سرگذاشت 25 هفته بدون شکست در فوتبال ایتالیا بالاخره در خوان بیست و ششم مقابل ناپولی شکست خورد تا مدعیان قهرمانی سری آ امیدوار شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین دیدار از هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا شب گذشته یک بازی برگزار شد که طی آن تیم فوتبال ناپولی در ورزشگاه خانگی خود موفق به شکست یک بر صفر تیم اینتر شد.

تنها گل تیم فوتبال ناپولی را در این بازی مارچلو زالایتا در دقیقه 3 وارد دروازه تیم اینتر کرد. با این پیروزی ناپولی جمع امتیازات خود را به عدد 33 رساند و به رده یازدهم جدول رده بندی صعود کرد. اینتر صدرنشین نیز با تحمل نخستین شکست فصل کماکان با 61 امتیاز بالانشین جدول رده بندی سری آ باشگاه های ایتالیاست.

جدول رده بندی مسابقات فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا به شرح زیر است :
1- اینتر 61 امتیاز
2- رم 55 امتیاز
3- یوونتوس 48 امتیاز
4- فیورنتینا 47 امتیاز
...........................
18- کاتانیا 24 امتیاز
19- رجینا 22 امتیاز
20- کالیاری 21 امتیاز

کد مطلب 648811

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها