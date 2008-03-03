اینتر بالاخره شکست خورد / مدعیان امیدوار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین دیدار از هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا شب گذشته یک بازی برگزار شد که طی آن تیم فوتبال ناپولی در ورزشگاه خانگی خود موفق به شکست یک بر صفر تیم اینتر شد.

تنها گل تیم فوتبال ناپولی را در این بازی مارچلو زالایتا در دقیقه 3 وارد دروازه تیم اینتر کرد. با این پیروزی ناپولی جمع امتیازات خود را به عدد 33 رساند و به رده یازدهم جدول رده بندی صعود کرد. اینتر صدرنشین نیز با تحمل نخستین شکست فصل کماکان با 61 امتیاز بالانشین جدول رده بندی سری آ باشگاه های ایتالیاست.

جدول رده بندی مسابقات فوتبال سری آ باشگاه های ایتالیا به شرح زیر است :

1- اینتر 61 امتیاز

2- رم 55 امتیاز

3- یوونتوس 48 امتیاز

4- فیورنتینا 47 امتیاز

...........................

18- کاتانیا 24 امتیاز

19- رجینا 22 امتیاز

20- کالیاری 21 امتیاز