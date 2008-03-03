سیاستهای پولی و مالی باید هماهنگ شود / بودجه دولت نفتی است

حسین قضاوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عدم تطابق سیاستهای پولی و مالی کشور گفت: هماهنگی قسمتهای پولی و مالی مبتنی بر مبانی نظری و تجربیات جهانی، توسط کلیه کشورها صورت گرفته و این کاری است که ایران نیز باید به آن بپردازد.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: درآمدهای نفتی و مشکلات ساختاری ناشی از درآمدهای نفتی در کشور عدم تطابق سیاستهای پولی و مالی را به بار می آورد که این امر هماهنگی میان این سیاستها را دشوار می کند؛ ولی همه سیاستگذاران دولتی باید به دنبال این باشند که این اصلاح در کشور صورت گیرد.

وی اظهار داشت: این مشکل ساختاری است که در کوتاه مدت نمی توان آن را به انجام رساند، وقتی بودجه دولت به درآمدهای نفتی وابسته است و به نوعی مادامی که ضریب اهمیت قابل ملاحظه ای از درآمد نفت در بودجه دولت وجود دارد نمی توان انتظار داشت که هماهنگی مطلوب میان سیاستهای پولی و مالی وجود داشته باشد.

به گفته قضاوی، این اصلاح سیاستگذاری جامع می طلبد که صرفا به حوزه بانک مرکزی مربوط نمی شود؛ به عنوان مثال نظام مالیات بر ارزش افزوده یکی از محورهای این تغییر است که اگر اتکای بودجه دولت را به سمت مالیات بریم قطعا بودجه وابستگی کمتری به درآمد نفتی خواهد داشت.

وی اظهار داشت: با کم کردن اتکای بودجه به نفت، شوک درآمد نفتی کمتر اقتصاد را متاثر می کند.

