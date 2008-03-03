احمدی نژاد کاری در بغداد کرد که بوش جراتش را نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که روزگذشته سفر محمود احمدی نژاد به عراق در صدر روزنامه ها و مطبوعات عراقی قرار داشت، امروز نیز این خبر همچنان در صدر قرار دارد.

روزنامه الصباح چاپ بغداد در خبری به نقل از سیاستمداران عراقی نوشت : باید ازاین سفر برای حل نقاط مورد اختلاف بین تهران و بغداد استفاده کرد.

درعین حال برخی از منابع پارلمانی عراق تاکید کردند: این سفرنتایج مثبتی را محقق می کند که به روند سیاسی عراق کمک می کند.

دراین راستا ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه و نخست وزیر اسبق عراق تصریح کرد: ایجاد روابط قوی و محکم با تهران برای ساخت عراق امری ضروری است.

"حمید المعله" یکی از نمایندگان پارلمان عراق و عضو ائتلاف عراق یکپارچه با اشاره به این موضوع که سفراحمدی نژاد اولین سفر رئیس جمهوری یک کشورهمسایه به این کشوراست، اظهار داشت : این سفر با خود پیامی به دنبال داشت و آنکه دیگر کشورها هم باید مانند احمدی نژاد به عراق سفر کنند.

این درحالی است که عدنان الدلیمی رئیس جبهه التوافق اخبار منتشره در روزنامه های عراقی مبنی بر اینکه وی هیچ علاقه ای برای دیدار با احمدی نژاد ندارد، رد کرد و گفت : آنچه که رسانه های گروهی دراین باره منتشر کردند، کاملا بی اساس است و من تاکنون برای دیدار با احمدی نژاد رسما دعوت نشدم.

از سوی دیگر یک مسئول در سفارت ایران در بغداد اعلام کرد: طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری و عدنان الدلیمی امروز به دیدار محمود احمدی نژاد می روند و این دیدارها با هدف تقویت روابط مشترک با طیفهای مختلف عراق انجام می شود.

درحالی قراراست امروز "طارق الهاشمی" به دیدار احمدی نژاد برود که برخی از رسانه ها مانند شبکه العربیه و روزنامه الحیات چاپ لندن با بزرگنمایی تجمع تعداد بسیار اندکی از هواداران رژیم بعثی سابق در فلوجه در اعتراض به سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای القای این ادعا که مردم عراق مخالف این سفر هستند، مدعی شدند : اهل تسنن عراق علیه سفر تاریخی رئیس جمهوری ایران به عراق تظاهرات کردند.



تظاهراتی که در بعضی مناطق عراق مانند فلوجه برگزارشد، تظاهرات محدودی بود که بعثی های سابق به راه انداختند. همچنین روزگذشته روزنامه البینه الجدیده نوشت: گروهک تروریستی منافقین مردم استان دیاله را با دادن وجه نقد برای شرکت در تظاهراتی علیه احمدی نژاد تحریک کرد.

درعین حال روزنامه الاخبار چاپ بیروت هم با تیتر کردن این سخن احمدی نژاد که عراقی ها آمریکایی ها را دوست ندارند، نوشت : سفر احمدی نژاد فقط اهمیت سیاسی، اقتصادی و تاریخی نداشت. دراین سفر پیامهایی به همه عراقی ها، به اشغالگران آمریکایی و همچنین به کشورهای عربی اطراف سرزمین الرافدین(شهرت عراق به این نام) ارسال شد.

دراین روزنامه آمده است : اولین نکته ای که این سفر به ضرر بوش برای خود به ثبت رساند، این بود که بوش در سه سفر خود به خاک عراق جرات نداشت زمان سفر خود را اعلام کند، بلکه شبانه و محرمانه درهواپیماهای متعلق به ارتش آمریکا می آمد و از ترس اینکه مورد هدف قرار بگیرد با این هواپیماها فرار می کرد، اما مقایسه سفررئیس جمهوری ایران با روسای جمهور و پادشاهان کشورهای عربی درست نیست،زیرا هیچ از آنان از سال 2003 تاکنون از عراق دیدن نکردند.

این روزنامه درادامه می نویسد: سفر احمدی نژاد به عراق نکات مختلفی را با خود به همراه داشت که در دیدارهای روزگذشته احمدی نژاد، درباره قرارداد الجزایر هیچ مذاکره ای انجام نشد.

همچنین احمدی نژاد درحالی به تهران باز می گردد که با خود تعهدات مسئولان عراقی را به همراه دارد که طالبانی و مالکی متعهد به آنها متعهد شدند.

روزنامه الخلیج امارات نیزبا اشاره به تاریخی و مهم بودن سفر احمدی نژاد به عراق نوشت: احمدی نژاد در میان تدابیر شدید امنیتی بی سابقه وارد بغداد شد.

درعین حال روزنامه الاهرام مصر نیز با اشاره به اینکه مذاکرات احمدی نژاد درعراق همراه با دوستی و تفاهماتی در همه زمینه ها بود، تاکید کرد: سفر تاریخی احمدی نژاد به زودی نتایج مثبتی به دنبال خواهد داشت.