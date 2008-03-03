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۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۰۵

رئیس دانشگاه اسلامی یمن:

راه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای برای معرفی پیامبر ضروری است

راه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای برای معرفی پیامبر ضروری است

شیخ عبدالمجید زندانی گفت: دانشگاه اسلامی یمن سعی دارد شبکه ماهواره‌ای راه‌اندازی کند تا از طریق آن ویژگیهای اسلام را معرفی و شبهات دین اسلام و رسول خدا را برطرف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، شیخ عبدالمجید زندانی رئیس دانشگاه اسلامی ایمان یمن اظهار داشت: دانشگاه سعی دارد شبکه ماهواره ای به دو زبان عربی و انگلیسی راه اندازی کند.

وی تصریح کرد: مسلمانان با امکانات و قابلیتهای خود می توانند چهره خوبی از اسلام ارائه کنند.

شیخ زندانی با تأکید بر اینکه خواستار تأسیس اتحادیه ای اسلامی مانند اتحادیه های غربی است که بر وحدت کلمه و بر توان اسلام تأکید شود، یادآور شد: تأسیس شورای یاری رسول خدا (ص) به منظور حمایت و یاری حضرت محمد نیز ضروری است که کشورها و افراد مختلف مسلمان به این منظور باید تلاش کنند.

کد مطلب 648815

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