وزش شدید باد در سطح کشور طی روزهای آینده

به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان هواشناسی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: به سبب پیش بینی وزش باد شدید در سطح کشور، مناطق مختلف به شرح زیر تحت تاثیر قرار می گیرد:

در روزهای یکشنبه و دوشنبه ، دریایی مواج در نیمه غربی خلیج فارس و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه دریایی مواج در نیمه شرقی خلیج فارس ، در روز سه شنبه مواج بودن دریای خزر و همچنین وزش باد و گرد و خاک در روز سه شنبه در استان های غربی و بتدریج در نیمه غربی کشورپیش بینی می شود.

براساس این گزارش ، وزش باد و گرد و خاک در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در شمال شرق، شرق و مناطق مرکزی کشور پیش بینی می شود و در روز پنج شنبه نیز جنوب شرق کشور را در بر می گیرد.