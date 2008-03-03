ویارئال متوقف شد / تساوی پرگل ختافه

به گزارش خبرگزاری مهر، در یکی از شش دیدار باقی مانده از هفته بیست و ششم مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا شب گذشته تیم فوتبال ویارئال به مصاف اوساسونا رفت و در حالی که می توانست با برتری مقابل این تیم خود را به بارسلونا در رده دوم جدول رده بندی نزدیک کند با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد. با این تساوی ویارئال 47 امتیازی شد و جایگاه خود را در رده سوم جدول رده بندی لالیگا استحکام بخشید.

در دیگر بازی جذاب دیشب تبم فوتبال ختافه در خانه با نتیجه تساوی 3 بر3 مقابل مایورکا متوقف شد. این تساوی ختافه را 33 امتیازی کرد اما جایگاه این تیم از رده دهم تنزل پیدا نکرد.

نتایج کامل دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال لالیگا اسپانیا به شرح زیر است :

* ختافه 3 - رئال مایورکا 3

* لوانته 2 - رئال زاراگوزا یک

* رئال بتیس 4 - رئال مورسیا صفر

* وایادولید صفر- راسینگ سانتاندر یک

* ویارئال صفر - اوساسونا صفر

* آلمریا یک - آتلتیک بیلبائو یک

- جدول رده بندی مسابقات لالیگا اسپانیا به شرح زیر است :

1- رئال مادرید 59 امتیاز

2- بارسلونا 54 امتیاز

3- ویارئال 47 امتیاز

4- آتلتیکو مادرید 44 امتیاز

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18- رکرتیوو هوئلوا 29 امتیاز

19- رئال مورسیا 23 امتیاز

20- لوانته 16 امتیاز