یادواره شهدای عملیات بدر و خیبر در ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام قریشی، نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری، صبح امروز در این یادواره با تبیین جایگاه والای شهید در دین مبین اسلام گفت: شهدای دفاع مقدس به تاسی از شهدای صدراسلام و نهضت عاشورا به جنگ با دشمن پرداختند و تفکر در اعمال و افکار آنها نورانیت، معنویت و شجاعت برای ما به همراه دارد.

فرمانده منطقه مقاومت بسیج آذربایجان غربی نیز در این یادواره استقامت و وحدت را پیام شهدای دفاع مقدس به خصوص شهدای عملیات بدر و خیبر دانست و با تشریح ویژگیهای شهید باکری افزود: این انسان وارسته مبارزه خود با ظلم و جور را قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز کرد و در دوران دفاع مقدس نیز با نفوذ در دلهای مردم و بسیجیان افتخار ماندگاری برجای گذاشت.

سردار سعید قربان نژاد در بخش دیگری از این مراسم، شرکت در انتخابات 24 اسفند را پاسداشت رشادتها و ایثار شهدای دفاع مقدس دانست و از آحاد مختلف جامعه خواست در این انتخابات با شکوه و آگاهی حاضر شوند.

علی عبدالله زاده، رئیس جهادکشاورزی آذربایجان غربی نیز در این یادواره شهید باکری را یکی از ارکان تشکیل جهادسازندگی در دوران دفاع مقدس در استان دانست و گفت: تلاشگران جهاد کشاورزی با الگو گرفتن از شهید باکری به دستاوردهای قابل توجهی در تولید و اعتلای بخش کشاورزی نائل شده اند.