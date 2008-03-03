کشف ژنی که مانع گسترش ویروس HIV می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم محققان دپارتمان پزشکی میکروبیولوژی و ایمونولوژی دانشگاه آلبرتا که نتایج تحقیقات خود را در مجله Plos Pathogenes منتشر کرده اند، ژنی را با عنوان TRIM22 شناسایی کردند که می تواند مانع سرایت ویروس "اچ آی وی" به سلولهایی که در آزمایشگاه کشت داده شده اند، شود.

در این خصوص استفان بار سرپرست این تیم تحقیقاتی توضیح داد: "هنگامی که ما این ژن را در سلولها فعال کردیم توانست مانع گسترش ویروس "اچ آی وی" شود. این بدان معنی است که ویروس نمی تواند با وجود این ژن از یک سلول خارج شود و خود را به سلول بعدی برساند، به این ترتیب در بدن منتشر نشده و فرد آلوده به ویروس به بیماری ایذر مبتلا نمی شود."

براساس گزارش ساینس دیلی، این دانشمندان موفق شدند با استفاده از یک پاسخ طبیعی به پروتئین اینترفرون، این ژن را در سلولها بیدار کنند. اینترفرون، پروتئینی است که در مقابل حملات ویروسی شرکت دارد.

به گفته این محققان، این کشف نشان می دهد که ژن TRIM22 یک بخش ویژه از ارگانیسم انسان است که به صورت بالقوه توانایی مبارزه با "اچ آی وی" را دارد.

پژوهشگران آمریکایی امیدوارند از این کشف در تولید داروهای جدیدی در مقابله با بیماری ایدز استفاده کنند.