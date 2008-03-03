به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد "نیمه‌حرفه‌ای" در مقایسه با دیگر فیلم‌های کمدی با نقش‌آفرینی فرل کمترین فروش را داشت که البته اعطاء درجه R به فیلم همین طور نقدهای منفی نوشته شده در این مورد بی‌تاثیر نبوده است.

ماه مارس گذشته "تیغه‌های افتخار" با بازی فرل در سه روز اول اکران 33 میلیون دلار فروخت. اوت سال 2006 نیز "شب‌های تالادگا" در سه روز اول اکران 47 میلیون دلار فروش داشت و البته هر دو فیلم با درجه PG-13 نمایش داده شدند. فروش دو فیلم "لگد زدن و فریاد کشیدن" و "افسون‌شده" با بازی او نیز در هفته نخست اکران حدود 20 میلیون دلار بود. در میان فیلم‌های درام فرل نیز "بیگانه‌تر از داستان" در سه روز اول 4/13 میلیون دلار فروش داشت.





ویل فرل در صحنه‌ای از فیلم "نیمه‌حرفه‌ای"

فرل در "نیمه‌حرفه‌ای" نقش جکی مون همه‌کاره تیم بسکتبال نه‌چندان مطرح فلینت تراپیکس میشیگان را به عهده دارد که می‌کوشد این تیم را به مقام قهرمانی مسابقات NBA برساند. "نیمه‌حرفه‌ای" را کنت آلترمن کارگردانی کرده و وودی هارلسن و آندره بنجامین دیگر بازیگران آن هستند.

این فیلم در حالی صدرنشین شد که دیگر فیلم‌های جدید این هفته همگی در کمتر از 1200 سینما اکران شدند، ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شد "نیمه‌حرفه‌ای" در سه روز نخست اکران حداقل 20 میلیون دلار فروش داشته باشد. در میان فیلم‌های تازه اکران‌شده این هفته رومانس تاریخی "دیگر دختر بولین" با بازی ناتالی پورتمن، اسکارلت جوهانسن و اریک بانا شرایط بهتری داشت.

این فیلم با حدود 3/8 میلیون دلار فروش در 1166سینما در رده چهارم جدول قرار گرفت. "دیگر دختر بولین" داستان توطئه و رومانس در دربار انگلستان و درباره دو خواهر است که تحت تاثیر بلندپروازی‌های خانواده برای جلب توجه هنری هشتم با هم رقابت می‌کنند.

"پنه‌لوپه" دیگر فیلم جدید این هفته با بازی کریستینا ریچی و جیمز مک‌آووی نیز در 1196 سینما تقریبا چهار میلیون دلار فروش داشت و هشتم شد. ریچی در این فیلم به کارگردانی مارک پالانسکی که بر مبنای کتابی پرفروش ساخته شده، نقش پرنسسی امروزی را بازی می‌کند که با دماغی شبیه پوزه خوک به دنیا آمده و این طلسم تنها زمانی شکسته می‌شود که او عشق واقعی خود را پیدا کند.

تریلر سیاسی "موضع مسلط" با بازی دنیس کواید و فورست ویتکر که پرفروشترین فیلم هفته پیش بود، با از دست دادن 43 درصد تماشاگران خود در 3150 سینما 13 میلیون میلیون دلار فروش داشت و به راحتی رده دوم جدول را از آن خود کرد. این فیلم در 10 روز نخست اکران 41 میلیون دلار فروخته است.

فیلم فانتزی "وقایع‌نگاری‌های اسپایدرویک" ساخته مارک واترز این هفته به رده سوم آمد. این فیلم در 3654 سینما تنها 33 درصد تماشاگران خود را از دست داد و به فروشی در حد 8/8 میلیون دلار دست یافت. مجموع فروش این فیلم در هفته سوم اکران 55 میلیون دلار شده است.

رده پنجم جدول را فیلم افسانه‌ای علمی "جهنده" ساخته داگ لیمان با بازی هیدن کریستنسن، جمی بل و ساموئل ال. جکسن از آن خود کرد. این فیلم با از دست دادن 40 درصد تماشاگران خود در هفته سوم نمایش در 3128 سینما 6/7 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خود را به 8/66 میلیون دلار رساند.

"قدم گذاشتن به خیابان‌ها 2" ساخته جان چو با بازی رابرت هافمن و برایانا اویگان نیز با از دست دادن 41 درصد از تماشاگران خود در 2528 سینما 7/5 میلیون دلار فروخت و فیلم ششم هفته شد. مجموع فروش فیلم در سه هفته 6/48 میلیون دلار شده است. رده هفتم جدول از آن "طلای احمق‌ها" با بازی متیو مکاناهی و کیت هادسن شد که در هفته چهارم نمایش در 2845 سینما پنج میلیون دلار فروخت و مجموع فروش آن 59 میلیون دلار شد.

درام جنایی "پیرمردها کشوری ندارند" ساخته برادران کوئن که هفته پیش برنده چهار جایزه اسکار شد، در 2037 حدود چهار میلیون دلار فروش داشت و رده نهم را از آن خود کرد. این فیلم در 12 هفته 6/69 میلیون دلار فروخته است. کمدی مستقل "جانو" ساخته جیسن ریتمن و برنده جایزه اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی این هفته تنها 19 درصد تماشاگران خود را از دست داد و در 1631 سینما 3/3 میلیون دلار فروش داشت. این فیلم تاکنون 1/135 میلیون دلار فروخته است.

مجموع فروش فیلم‌ها برای سومین هفته پیاپی کمتر از موعد مشابه پارسال بود. 12 فیلم پرفروش این هفته در مجموع به فروشی در حد 81 میلیون دلار دست یافتند که 10 درصد کمتر از هفته پیش و 25 درصد کمتر از چنین هفته‌ای در سال 2007 بود.