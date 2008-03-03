رئیس اداره شیلات پلدشت در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فعالیتهای صید و صیادی که از شهریور ماه سال جاری آغاز شده بود در دی ماه سال جاری به علت یخ بستن کامل آب دریاچه پشت سدارس به مدت دو ماه تعطیل شده بود که با مساعد شدن دمای هوا و ذوب شدن یخها 372 نفر عضو تعاونی های صید و صیادی این دریاچه فعالیت دوباره خود را آغاز کردند.

نقی کوهی عنوان کرد: در مدت چهار ماه فعالیت تعاونیهای صید و صیادی در دریاچه پشت سد ارس پلدشت نزدیک به یک هزار و 300 تن انواع ماهی از گونه های کپور، بیگ هد، صوف، آمور، فتوفاک، سیم، کاراس، سس ماهی، کلمه، ماش و اسپله صید شده است.

رئیس اداره شیلات پلدشت بیان داشت: پیش بینی می شود تا پایان فصل صید ماهی از این منبع آبی نزدیک به یک هزار و 800 تن انواع ماهی صید شود.

دریاچه پشت سد ارس پلدشت از لحاظ تولید انواع آبزیان بزرگترین منبع آبی استان آذربایجان غربی به شمار می رود.