حضور ایران در چهل و دومین نمایشگاه بین المللی گردشگری برلین

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور نیز در غرفه 484 متری حضور فعالی در چهل و دومین ITB 2008 داشته و با حضور 33 شرکت کننده در قالب دفاتر مسافرتی ، صنایع دستی ، هواپیمایی ، هتل و دیگراصناف وابسته به صنعت گردشگی ، جاذبه های ایران را به نمایش خواهد گذاشت.

مسئول ستاد تبلیغات و نمایشگاه ها در این خصوص با اشاره به اینکه ITB به عنوان بزرگترین و مهمترین نمایشگاه تخصصی صنعتی جهانگردی در سطح دنیا برای فعالان این صنعت به شمار می رود، گفت: آلمان یکی از بازارهای هدف مهم برای صنعت گردشگری ایران بوده و با توجه به بازدید سالانه بیش از 140 هزار نفر از نمایشگاه برلین، انتظار می رود با حضور ایران تحولات عمیقی در ورود گردشگران آلمانی و کشورهای حاضر در ITB به ایران آغاز شود.

محمد حسین برزین با اشاره به بازدید سال گذشته دبیر کل سازمان جهانی جهانگردی از غرفه ایران گفت: مقدمات مذاکرات دو جانبه میان بخش های دولتی و خصوصی ایرانی حاضر در ITB با همتایان خارجی خود فراهم شده که این امر بی شک منجر به توسعه پایدار مناسبات گردشگری میان طرفین خواهد شد.

وی گفت: در همین راستا 90 هزار اقلام تبلیغاتی ایران در 50 نوع به زبان آلمانی درITB 2008 میان بازدید کنندگان و دست اندرکاران نمایشگاه توزیع خواهد شد.

وی افزود: نمایشگاه ITB از پوشش خبری جامع و فراگیر در سطح داخلی و بین المللی برخوردار است .

وزرای اکثر کشورهای دنیا (بیش از 100 وزیر) در این نمایشگاه جهت بهبود صنعت گردشگری کشور خود و معرفی مقاصد گردشگری حضور خواهند داشت و بیش از 8000 ژونالیست در نمایشگاه ITB برلین پوشش خبری مناسبی از نمایشگاه ارائه خواهد داد وتقریبا 170 کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهد شد و گزارش خبری ITB برلین سالانه در 500 نسخه به صورت جهانی انتشار می یابد.

مسئول ستاد تبلیغات و نمایشگاه ها افزود: سال گذشته نیز 8140 روزنامه نگار از 91 کشور جهان این رویداد بزرگ را پوشش داده و در مجموع بیش از 5 هزار گزارش رسانه ای از ITB 2007 منتشر شد که این امر زمینه مناسبی را برای تبلیغات رسانه ای جاذبه های ایران و حضور کشورمان درنمایشگاه آلمان پدیدار می سازد.

به گفته برزین در چهل و دومین ITB 2008 سازمانها و انجمنهای گردشگری ، موسسات و مراکز درمانی و بهداشتی، اقامتگاهها و هتلها، آژانسهای مسافرتی ، تور اپراتورها، شرکت های حمل ونقل از قبیل خطوط هواپیمایی ، راه آهن ، خطوط کشتیرانی، کمپانیهای ماشین کرایه ، شرکتهای تجاری مثل برگزارکننده نمایشگاه و سفرهای خارجی IT و نرم افزارها ( soft ware) ، رسانه ها شامل ژورنالیست ها، مجلات تجاری ، ایستگاههای رادیویی ، تلویزیونی ، ناشرین ، موزه ها و غیره... حضور دارند.