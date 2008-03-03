نظارت بر شبکه توزیع میوه در خراسان رضوی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفر زاده، پیش از ظهر امروز در جلسه شورای نظارت و کنترل بازار در مشهد افزود: با توجه به فرارسیدن سال جدید و نیاز شهروندان به کالاهای ضروری نوروزی به خصوص میوه، برنامه ریزی لازم جهت تنظیم بازار شب عید از طریق نمایشگاه های ویژه بهار، توزیع میوه از شبکه های منتخب در سطح استان همچنین نظارت بر این بازار و نیز طرح و فروش ویژه فوق العاده در صنوف انجام شده است.

وی اظهار داشت: برای تنظیم بازار با اعمال سیاستهای وزارت متبوع در به صفر رساندن تعرفه واردات مرکبات برای واردات میوه و ذخیره سازی آن به اندازه کافی اقدام شده و تاکنون بالغ بر هشت هزار تن ثبت سفارش واردات مرکبات انجام گرفته است.

صفرزاده با اشاره به خرید بخش عمده ای از میوه مورد نیاز شب عید از استانهای دیگر و نیز از محل مرکبات وارداتی عنوان کرد: میوه خریداری شده با یک نواخت منظم به استان حمل و در شبکه توزیع قرار خواهد گرفت و در این راستا تلاش شده است که از کلیه ظرفیتهای موجود به خصوص اصناف و تشکلهای صنفی و سایر دستگاه های ذیربط استفاده شود.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه در خصوص تامین میوه شب عید، نگرانی وجود ندارد افزود: مردم خراسان رضوی می توانند در زمان اعلام شروع عرضه میوه، اقلام مورد نیاز خود را از شبکه های توزیع منتخب تامین کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این زمنیه به نحوی برنامه ریزی شده که توزیع میوه با پراکندگی مناسب در سطح شهر انجام پذیرد.