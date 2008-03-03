به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد فیلم‌های سینمایی "در میان ابرها" روح‌الله حجازی، "تنها دو بار زندگی می‌کنیم" بهنام بهزادی و "حس پنهان" مصطفی رزاق‌کریمی از جمله آثار برگزیده هستند که روزهای 15 و 16 اردیبهشت 87 در سالن سینما حقیقت روی پرده می‌روند.

مراسم تقدیر از 12 فیلمساز اول حاضر در بخش‌های مختلف جشنواره بیست و ششم فجر نیز عصر روز شانزدهم اردیبهشت با حضور پرویز پرستویی دبیر یازدهمین جشن خانه سینما و جمعی دیگر از فیلمسازان در سالن سینما حقیقت برپا می‌شود. مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از سال 1385 به بعد 21 فیلم سینمایی تولید کرده و 13 فیلم دیگر نیز در دست تولید دارد.