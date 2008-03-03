طرح اعزام مبلغ به مدارس آذربایجان غربی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، رئیس اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان آذربایجان غربی، صبح امروز در جلسه هماهنگی اجرای این طرح در میاندوآب افزود: این طرح در شهرستانهای ارومیه، میاندوآب و نقده با هدف برقراری ارتباط بین مبلغان حوزه علمیه قم و دانش آموزان و پاسخگویی به سئوالات مذهبی دانش آموزان اجرا می شود.

رشید صفا خاطرنشان کرد: اجرای این طرح تا پایان ماه صفر با مشارکت 30 نفر از مبلغان اعزامی از حوزه علمیه قم ادامه خواهد داشت.

در این جلسه امام جمعه میاندوآب نیز اجرای این طرح را در آگاه سازی و هدایت جوانان به سوی سعادت و کمال مهم و موثر خواند.