ایجاد مراکز درمانی معین دخالت در سیاستهای وزارت بهداشت است

دکتر حسن امین لو در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: طبق ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه، یکی از احکام قانونی در حوزه سلامت، اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده است که سیاست های آن در وزارت بهداشت ترسیم می شود.

وی افزود: وزارت بهداشت برای پیاده کردن این سیاست، ابتدا از روستاها شروع کرد و با توجه به بیمه روستایی که مجلس و دولت برای اجرای آن اعتباری منظور کرده اند، باید مسیری طراحی شود تا بیماران از یک مسیر عبور کنند. چرا که اگر غیر از این باشد، قطعا تمام برنامه ریزی ها به هم می خورد.

معاون امور مجلس وزارت بهداشت، تشکیل مراکز درمانی معین بیمه ای را بر خلاف سیاستهای مصوب نظام سلامت که وزارت بهداشت متولی آن است، دانست و گفت: تشکیل این مراکز در کنار سیستم ارجاع و پزشک خانواده، موجب اختلال در اجرای سیاستهای نظام سلامت بوده و خلاف قانون است.

امین لو فعالیت چنین مراکزی را دخالت در سیاستهای وزارت بهداشت عنوان کرد و افزود: قانون ما را ملزم به اجرای پزشک خانواده کرده است و هر فعالیت دیگری خارج از این سیاست، غیرقانونی است.