بحرانی شدن اوضاع در آمریکای جنوبی/ اعلام حالت فوق العاده در مرزهای سه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در همین رابطه "هوگو چاوز"رئیس جمهور ونزوئلا، در پی بحرانی شدن اوضاع در مرزهای این کشور، دستور استقرار تانکهای ارتش را در مرزها صادر کرد.

چاوز که شب گذشته در برنامه هفتگی خود سخن می گفت، با تاکید بر تعطیلی سفارت ونزوئلا در کلمبیا و فراخوانی تمام دیپلماتهای ونزوئلایی از این کشور نسبت به این گونه اقدامات که می ‌تواند آتش جنگ را در آمریکای جنوبی برافروزد، هشدار داد.

رئیس جمهوری ونزوئلا با اشاره به استقرار تانکها در مرز مشترک این کشور با کلمبیا گفت: هرچند که ما خواهان جنگ نیستیم، ولی نیروی هوایی ونزوئلا برای رویارویی با هرگونه تعرض کلمبیا به خاک ما به حال آماده باش درآمده است.

چاوزهمچنین کلمبیا را از هرگونه اقدام مشابه در خاک ونزوئلا برحذر داشت و گفت : تنها برداشت وی از چنین اقدامی "برافروختن آتش جنگ" خواهد بود.

لازم به ذکر است،نظامیان کلمبیا روز یکشنبه با حمله به خاک اکوادور ‪ ۱۸‬تن از شبه ‌نظامیان "فارک" از جمله مرد شماره دو این تشکیلات را به قتل رساندند.

از سوی دیگر، رئیس جمهوری اکوادور نیز شب گذشته در پیامی تلویزیونی از اخراج سفیر کلمبیا از "کیتو" و اعلام وضعیت فوق‌العاده در میان نیروهای مستقر در مرزهای مشترک با کلمبیا خبر داد.

"رافائل کوریا" با بیان این مطلب افزود: "در مرزهای شمالی کشور وضعیت فوق ‌العاده اعلام شده است."