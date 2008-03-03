حزب مشارکت جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: روند کشتار مردم غیرنظامی و بی گناه فلسطینی در باریکه غزه از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل همچنان ادامه دارد و هر روز اخبار دلخراش جان باختن کودکان، زنان و مردان بی دفاع فلسطینی در حملات ارتش اسرائیل به این خطه بی دفاع، دل هر انسان حق‌طلب و آزادیخواه را به درد می‌آورد.

این اطلاعیه می افزاید: در باریکه غزه امروز گویا بی‌ارزش‌ترین کالا جان انسان‌های بی‌گناه است که به بی رحمانه‌ترین شیوه‌ها در پای توسعه‌طلبی و افزون‌خواهی غاصبان فلسطین قربانی می‌شود.

درادامه این اطلاعیه آمده است: رژیم اسرائیل با تداوم کشتارغیر نظامیان درهاله سکوت توأم با رضایت قدرت‌های حامی خود، یکبار دیگر شیوه‌های نسل‌کشی صهیونیست‌ها را به کار بسته است تا مقاومت ملت فلسطین را در برابر فزون‌خواهی خود در هم‌ شکند.

حزب مشارکت ایران اسلامی در پایان اطلاعیه خود با ابراز تأثر و همدردی با ملت مظلوم فلسطین، ضمن محکوم کردن جنایات اسرائیل در نوار غزه، سران کشورهای جهان، به ویژه نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق انسان‌ها و صلح و امنیت را به بکار بستن تمام ظرفیت‌های خود برای پایان دادن به این نسل کشی فرا خواند و سران کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را در آستانه نشست آتی خود به توجه آنی و ویژه به حل این معضل دردناک در قلب جهان اسلام دعوت کرد.