30 نفر از کارکنان راه و ترابری تایباد در طرح نوروزی به مسافران خدمات دهی می کنند

عباسعلی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تایباد افزود: طرح نوروزی اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی از 25 اسفند ماه به مدت 20 روز اجرا می شود.

وی ادامه داد: در طول یک هزار و 200 کیلومتر راه های شهرستان تایباد، سه اکیپ سیار نوروزی به صورت برنامه ریزی شده در حال تردد خواهند بود تا خدمات لازم را به مسافران ارائه نمایند.

مرادی تعداد نیروهای همکار را 30 نفر خواند و اعلام کرد: در اجرای بهتر طرح نوروزوی، 15 دستگاه از ماشین آلات اداره نیز برای خدمات دهی به مردم به کار گرفته می شوند.

وی بیان داشت: امیدواریم با اجرای بهینه طرح نوروزی شاهد تصادفات کمتری در محورهای ارتباطی شهرستان باشیم.

رئیس اداره راه و ترابری تایباد برقراری ایمنی عبور و مرور در ایام تعطیل سال نو به منظور آرامش خاطر هموطنان در سفرهای نوروزی را از اهداف اجرای این طرح خواند.

وی تعداد سکوهای نماز، نمازخانه ها و مساجد بین راهی در جاده های برون شهری را هشت دستگاه عنوان کرد.