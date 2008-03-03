31 هزار میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی وارد شد

غلامعلی صارمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برآورد خسارات وارده به بخش کشاورزی ناشی ازعوامل مختلف قهری از شهریورتا پایان بهمن ماه سالجاری بیش از31 هزار میلیارد ریال اعلام شده که 84 درصد این میزان مربوط به سرمازدگی و یخبندان دیماه است.

سرپرست صندوق کمک به خسارت دیدگان بانک کشاورزی، بیان کرد: در سالجاری بیشترین استان خسارت دیده در بخش کشاورزی استان مازندران با 5 هزار و 700 میلیارد تومان و کمترین استان خسارت دیده ایلام با هزارمیلیارد تومان است.

وی افزود: جبران خسارات بخش کشاورزی هم اکنون از سوی وزیر جهاد کشاورزی پیگیری و دنبال می شود که هنوز نتایج این امراعلام نشده است.

صامی اظهارداشت: میزان خسارات وارده به بخش کشاورزی در سال زراعی 85-86 بالغ بر31 هزار میلیارد ریال بوده که البته اعتبارات مورد نیاز برای جبران خسارات به صورت پرداخت کمک بلا عوض هنوزدراختیار صندوق قرار نگرفته است.

به گفته وی میزان خسارات وارده به بخش کشاورزی در 5 ماهه سالجاری( شهریور تا پایان بهمن) معادل کل میزان خسارات وارده در سال زراعی 85-86 است.

سرپرست صندوق کمک به خسارت دیدگان بانک کشاورزی، تصریح کرد: بخشی از خسارتهای وارده به بخش کشاورزی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی تامین شده و جبران مابقی خسارات به طور قانونی برعهده صندوق کمک به خسارت دیدگان است که با سازو کارکمکهای بلاعوض بخشی از خسارات جبران می شود.

وی اعلام کرد: اگر10 درصد از خسارت 31 هزار میلیارد ریالی سال زراعی 85-86 در اختیار صندوق قرار گیرد بخش اعظمی از مشکلات بخش کشاورزی قابل حل می شود؛ لذا جبران 10 درصدی خسارات در یالجاری مورد تاکید ما قرار دارد.