به گزارش خبرنگار مهر، مزدک میرعابدینی بازیگر، فیلمنامهنویس و آهنگساز پروژه سینمایی "آن جا" درباره حضور خود در سینما گفت: "فیلم "آن جا" سومین کار من است. ولی اولین بار است که با یک کارگردان دیگر کار میکنم. دو فیلم قبلی "مسافرکش" و "کتاب قرمز" کار خودم بوده که در آنها نیز به ایفای نقش پرداختهام."
مزدک میرعابدینی
وی در ادامه افزود: "من در کنار کارهای دیگرم در این پروژه در بخش تهیه فیلم با عبدالرضا کاهانی همکاریهایی داشتم و خوشحالم که با وی کار نوشتن فیلمنامه را انجام میدادم. زیرا فکر میکنم او نوآوریهای خاص خود را دارد. دوست داشتم در این گروه یک خانم هم به خاطر موضوع مهریه باشد و فکر میکردم حضور یک زن کمکهای بیشتری به ما میکرد."
بازیگر نقش پیمان در "آن جا" ادامه داد: "دوست ندارم زیاد درباره بازی صحبت کنم و فقط میخواهم بازی کنم. خیلی حرفی برای گفتن درباره بازیگری ندارم. من آمریکا تحصیل کردم و سالهای آخر بازیگری خواندم. دوست دارم فقط کار کنم و در قالب یک نقش دیگر بروم، اما زیاد علاقه ندارم درباره آن صحبت کنم، بازی برایم اهمیت بیشتری دارد. اعتقاد دارم تحصیل بازیگری ممکن است لازم باشد، اما کافی نیست."
میرعابدینی افزود: "بازیگری برای من یک احساس پیچیده درونی است و دوست ندارم با زیاد حرف زدن خرابش کنم. من بازیگری را به هر کار دیگر در سینما ترجیح میدهم. معمولا وقتی حرف درباره بازیگری میشنوم اذیت میشوم. فقط دوست دارم نقشهای مختلف را بازی کنم. رسیدن به نقش را یک احساس پیچیده انسانی میدانم که نباید به واژه تبدیل شود."
وی درباره بخش طنز فیلمنامه "آن جا" هم گفت: "بخش عمده طنز فیلم به بازیها برمیگردد. در کنار نقش قاچاقچی که احمدی در فیلم بازی میکند، موضوع ثبت و عروسی و نوع برخوردی که در طول فیلم با پیمان میشود هم یکی دیگر از طنزهاست. معتقدم این نوع طنز بیشتر چشم را میخنداند تا لب را. اما باز فکر میکنم اجرا کردن نقش طنز خیلی به بازی بازیگر هم بستگی دارد."
در ادامه شهرزاد سخنسنج بازیگر نقش لیلا در فیلم "آن جا" درباره حضور خود گفت: "باید در ابتدا خیلی از کاهانی و شیما منفرد تدوینگر فیلم تشکر کنم. این اولین تجربه کاری من بود و خوشحالم که آن را با چنین فیلمی با این ساختار شروع کردم. از اینکه در فیلمی بازی کردم که فقط برای گیشه ساخته نشده احساس خوبی دارم."
وی افزود: "کاهانی به بازیگران خود بسیار آزادی عمل و اعتماد به نفس میدهد و فکر میکنم برای یک بازیگر این از همه چیز مهمتر است. تمامی عوامل در این فیلم به من روحیه میدادند. در لحظه اول خیلی برایم سخت بود و اعتماد به نفسم را از دست دادم. اما حضور این دوستان برای بازی به من کمک بسیاری کرد."
شهرزاد سخنسنج
سخنسنج که موسیقی را به صورت حرفهای دنبال میکند گفت: "من با گروههای مختلف کار کرده و آهنگسازی و تدریس موسیقی نیز انجام میدهم. من با اینکه نوازنده گیتارم و در این زمینه احساس قدرت میکنم و مدتهاست تجربه این کار دارم، اما در سینما در لحظه اول اعتماد خود را از دست دادم. امیدوارم با کاهانی و دوستان دیگر این پروژه بتوانم در ادامه این کار موفق باشم."
سعید مطلوبی دیگر بازیگر فیلم "آن جا" درباره نقش خود گفت: "در حقیقت برای من بازی نبود و به نوعی من خودم بودم. تجربه بازیگری ندارم و اگر هم بازی خوبی شده باید به حساب کاهانی گذاشت. او مرا بسیار تشویق کرد و از من خواست فقط خودم باشم. سعی کردم همین کار را بکنم. این نقش دیالوگ خاصی هم نداشت و بیشتر در صحنه برای آن تصمیمگیری میشد."
وی افزود: "بازی در این نقش تجربهای جالب برای من به حساب میآید. همیشه در سینما تماشاگر بودم و برایم جالب بود و فکر میکردم چقدر کار طاقتفرسایی است. من شاهد عشق همه گروه در تمام زمان ساخت این فیلم بودم. رابطه من و پیمان در فیلم "آن جا" درست همان ارتباط بیرونی من و میرعابدینی است."
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