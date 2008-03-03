ادامه واکنش منفعلانه جامعه جهانی به جنایتهای رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یمن ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه بدون اشاره به سکوت رسمی اعراب، از جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد خواست اسرائیل را به توقف حملات به نوارغزه وادار کنند.

یمن همچنین خواستار محاکمه سران رژیم اسرائیل شد.

"جاسم الخرافی" رئیس پارلمان کویت نیز در این رابطه ضمن محکوم کردن این جنایتها، جهان عرب را به تحرک برای متوقف کردن تجاوزات اسرائیل فراخواند.

وی ضمن ابراز تاسف از سکوت جهان عرب در برابر تداوم جنایتهای اسرائیل و اختلاف گروههای فلسطینی و اعراب با یکدیگر که سبب تداوم این اختلافات می شود، از رهبران عرب خواست اختلافات خود را کنار بگذارند و غزه را مورد حمایتهای مختلف قرار دهند.

"رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه نیز،رژیم اسرائیل را به "استفاده بیش از حد از زور و خشونت و ارتکاب اقدامات غیر انسانی در نوارغزه" متهم کرد.

وی ضمن محکوم کردن جنایتهای رژیم اشغالگر قدس اظهار داشت : هیچ چیزی نمی تواند این جنایات را توجیه کند.

در پاریس نیز صدها نفر در اعتراض به جنایتهای صهیونیستها در غزه، تظاهرات برپا کردند.

حاضران در این تظاهرات که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شد، با حمل پلاکاردهایی که در آنها نوشته شده بود: کشتار غزه را متوقف کنید، اعتراض خود را به جنایتهای اسرائیل نشان دادند.

علاوه براین، در اردن و مصر نیز هزاران نفر با برپایی تظاهراتی خواستار حمایت از مردم نوارغزه شدند.

وزارت امور خارجه موریتانی نیز حملات وحشیانه اسرائیل به نوارغزه را مجازات دسته جمعی دانست و از جامعه بین المللی خواست حمام خون در نوارغزه را متوقف کند. موریتانی با رژیم صهیونیستی روابط دوستانه ای دارد.

"دیوید میلی باند" وزیر امور خارجه انگلیس نیز ضمن بدون تفاوت قائل شدن میان جنایتهای وحشیانه رژیم صهیونیستی و عملیات تدافعی مبارزان فلسطینی، با "درخواست از طرفهای فلسطینی و اسرائیلی برای متوقف کردن درگیریها"، خواستار آن شد که حملات ارتش رژیم اشغالگر قدس با آنچه وی"قوانین بین المللی" خواند، مطابقت داشته باشد.

وزارت امور خارجه یونان نیز در بیانیه ای اعلام کرد: تنها امید برای برقراری صلح در خاورمیانه در گفتگو و دیپلماسی نهفته است.

"پاپ بندیکت شانزدهم" رهبر مسیحیان جهان نیز بدون محکومیت جنایتهای رژیم صهیونیستی،"طرفین درگیر در خاورمیانه را به توقف درگیری بدون شروط از پیش تعیین شده فراخواند".

به گزارش مهر، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده است: از آغاز تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوارغزه از روز چهارشنبه هشتم اسفند تا کنون، 116 فلسطینی شهید و 350 نفر نیز زخمی شدند.

22 نفر از این شهدا را کودکان و 12 نفر را نیز زنان و دختران تشکیل می دهند.