سفر احمدی نژاد خط شکنی در سفرهای دیپلماتیک به عراق بود

دکتر کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق را سفری تاریخی و بسیار مهم خواند و اظهار داشت : هدف رئیس جمهور از انجام این سفر ایجاد امنیت و ثبات و صیانت از تمامیت ارضی و پیشتیبانی برای رشد و آبادانی عراق است و این امر برای جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم و جدی است.

وی افزود : سفر رئیس جمهوری ایران به عراق یک ابتکار بسیار خوب و بزرگ به حساب می آید، چراکه این خط شکنی از سوی ایران نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران با انجام رفت و آمدهای دیپلماتیک به دنبال برقرای امنیت و صلح و ثبات در عراق به خصوص در منطقه است.

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حق این بود که ایران به عنوان کشورهمسایه و دارای تمدن، تاریخ و فرهنگ مشترک با کشورعراق ارتباط نزدیک وگسترده تری را با دولت وملت این کشور برقرار کند که بعد از انجام این سفر شاهد این ارتباط نزدیک بین دو کشور خواهیم بود.

دکترجلالی خاطر نشان کرد: سفر دکتر احمدی نژاد مورد توجه رسانه های سراسر جهان قرار گرفته، چرا که این سفر با اطلاع قبلی و با وضعیتی کاملا مدنی انجام شده است، برخلاف سردمداران کاخ سفید که بدون اطلاع و با حضور در کمپ های نظامی به این کشور سفر کرده اند.