نظارت بر کیفیت کالاهای مصرفی در کرمان باید به طور ویژه انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رئوفی نژاد، صبح امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه بهاره کرمان بر نقش این نمایشگاه ها در سطح کشور بر متعادلی شدن بازار در ایام خرید نوروزی مردم تاکید کرد.
وی تصریح کرد: برپایی نمایشگاها علاوه برکاهش ترافیک فشرده شهری در مراکز خرید در سطح شهر، باعث رفاه مردم به دلیل متمرکز بودن کلیه کالاهای مورد نیاز می شود.
این مسئول عنوان کرد: باید کنترل لازم در عرضه مواد مورد نیاز مردم صورت گیرد تا اجناس بی کیفیت و در انبار مانده به مردم عرضه نشود.
رئوفی نژاد بیان داشت: عرضه مستقیم میوه و تره بار از 20 اسفند ماه در10 مرکز شهری کرمان آغاز می شود و با این کار از اقدامات سوء استفاده کنندگان جلوگیری خواهد شد.
وی یادآور شد: در این نمایشگاه ها کالاهای مورد نیاز مردم با 20 درصد تخفیف به مصرف کنندگان ارائه می شود.
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