استاندار کرمان: نظارت بر کیفیت کالاهای مصرفی در کرمان باید به طور ویژه انجام شود

کرمان - خبرگزاری مهر: محمد رئوفی نژاد خواستار کنترل و نظارت بر قیمت و کیفیت کالاهای مصرفی در استان کرمان به صورت ویژه شد.